Prestadores de Salud esperan soluciones para el sector en tiempos de coronavirus

FAPS reunión cafiero.jpg El jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, se reunió con representantes de la FAPS. ´FAPS

“Pudimos avanzar con las mesas de trabajo que nos había propuesto el presidente y su jefe de Gabinete la semana pasada. Ya empezamos a analizar las distintas posibilidades para que los prestadores de salud de todo el país podamos salir de la crisis en la que nos encontramos, y esperamos poder tener definiciones en los próximos días”, sostuvo José Luis Sánchez Rivas, presidente de la Federación Argentina de Prestadores de Salud.

“Los costos de salud están presionados por la innovación tecnológica, los insumos dolarizados y las cargas tributarias, entre ellas el impuesto al cheque, ganancias, IVA e ingresos brutos”, contiuó Sánchez Rivas durante una convocatoria nacional de prestadores de salud organizada por la FAPS y transmitida en directo por YouTube. “A la vez, si se suma que el 60% de los costos del sector corresponden a salarios, no contar con el ATP para la segunda ola de Covid-19 representaba una preocupación importante”. A esta situación “se le suma el costo financiero porque no siempre los financiadores realizan los pagos a tiempo y la ausencia de intereses por mora”.

Por su parte, Marcelo Kaufman, presidente de CADIME (Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico), indicó que tras 40 años de profesión, jamás presenció “una crisis de salud de esta magnitud, algo que no se vio ni siquiera tras el 2001”. “

“El Covid, la pandemia y la cuarentena ha sacado toda la tierra debajo de la alfombra, y durante todo 2020, hemos trabajado codo a codo sobre las necesidades de los prestadores”. Aseguró que los problemas del sector “son estructurales y multicausales y no se le pueden adjudicar al gobierno de turno”, pero sí indicó que el Estado debe estar presente. “Somos de los sectores más dialoguistas y no podemos hacer paro porque nos debemos a los pacientes, pero en tanto los problemas estructurales no se resuelvan, las medidas irán apareciendo”.

“Estamos en emergencia sanitaria desde hace 20 años, por ello los dirigentes nos unimos para hacerles frente a los problemas del sector en esta Federación”, agregó.

En tanto, José Sánchez, presidente de la FEM (Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria),indico que en toda la historia, “en el sector se ha logrado el momento de mayor cohesión y conseguimos que nos haya recibido el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el pasado 7 de enero, en el que durante una hora y media, nos escuchó atentamente y hablamos de la situación y de las particularidades del sector, realizamos pedidos especiales y el miércoles, el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, se comprometió en la conformación de una mesa de trabajo”

“Formamos la FAP en diciembre porque entendimos que nos encontramos de cara a una segunda ola de Covid-19 sin respuestas del gobierno y sin interlocutores. EL sector privado de salud estaba dibujado dentro de la imagen pública, pero relatamos cómo representamos en materia de trabajo, recursos humanos”, continuó.

“Ahora tenemos el compromiso del presidente y si bien el ATP no existe como figura vamos a tener un repro salud, en el que incorporamos al sector ambulatorio. Trabajaremos también en la reforma impositiva global, para quitar los aranceles para los productos que se importan, y buscar financiamiento para recursos humanos e innovación para los que necesitamos inversión sostenida”, cerró Sánchez.

La situación de los prestadores privados en números

Según detalló la FAPS:

Cuatro de cada 10 pesos del sector salud van a impuestos

Existen más de 16.500 prestadores en todo el país

Hay más de 5.500 prestadores institucionales

Se atendieron a más de 1.200.000 casos de Covid-19

En pandemia 7 de cada 10 personas se atiende con prestadores privados

Se registran 1.500.000 personas empleadas de manera directa o indirecta

Según el INDEC, en los últimos 15 años, el sector prestador es el que más puestos de trabajo generó en la actividad privada.

Cómo se compone la FAPS

La Federación Argentina de Prestadores de Salud, que se constituyó el 14 de diciembre, está conformada por ADECRA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina), CEDIM (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio); CEPSAL (Cámara de Entidades Prestadoras de Salud); CONFECLISA (Confederación Argentina de clínicas Sanatorios y Hospitales), CADIME (Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico), AAEG (Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos) AISAME (Asociación de Instituciones de Salud Mental de la República Argentina), FEM (Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria) y AHC (Asociación de Hospitales de Colectividad).