¿Se cobra el bono para jubilados y pensionados de ANSES en diciembre 2025?

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,34%, correspondiente al dato de la inflación de octubre analizado por el INDEC.

+ Seguir en

Junto a los haberes actualizados, los jubilados recibirán un bono de $70.000 y el Sueldo Complementario Anual, conocido como aguinaldo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya comenzó con los cobros correspondientes a su calendario de pagos de diciembre 2025. Este, como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por decisión del Gobierno nacional, las prestaciones aumentarán un 2,34% , de acuerdo al dato de la inflación de octubre analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Además, la entidad entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 y el Sueldo Anual Complementario (SAC) , mejor conocido como aguinaldo , para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

A través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025 , publicadas en el Boletín Oficial, las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,34% en diciembre 2025, correspondiente al dato de la inflación de octubre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 . El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos.

Jubilación mínima: $581.319,39 ($340.879,59 del valor actualizado + $70.000 del extra + $170.439,80 del aguinaldo)

($340.879,59 del valor actualizado + $70.000 del extra + $170.439,80 del aguinaldo) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51 ( $272.703,67 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional + $136.351,84 del aguinaldo)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional + $136.351,84 del aguinaldo) Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $427.923,56 ( $238.615,70 + $70.000 del bono adicional + $119.307,85 aguinaldo)

( + $70.000 del bono adicional + $119.307,85 aguinaldo) Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $581.319,38 ( $340.879,59 + $70.000 del bono adicional + $170.439,79 aguinaldo)

( + $70.000 del bono adicional + $170.439,79 aguinaldo) Jubilación máxima: pasará de $2.241.568,43 a $2.293.796,92. El aguinaldo será de $1.146.898,42.

ANSES billetes.webp

Quiénes acceden al bono de ANSES y cómo se cobra

Desde el año pasado, ANSES entrega un bono de ingresos adicional cada mes. El objetivo de este refuerzo que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El proyecto de Presupuesto 2026, anunciado por el presidente Javier Milei, confirma su continuidad durante el próximo ciclo, aunque no contempla aumentos en su valor.

El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $340.879,54. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $410.879,54 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.

Cómo se calcula el aguinaldo

El último mes de año incluirá el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este es un derecho adquirido que se entrega en dos cuotas al año (junio y diciembre) y su monto equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre correspondiente.

En este sentido, serían $170.439,79 para la mínima y $1.146.898,42 para la máxima.

Para su cobro no es necesario hacer trámites adicionales, ya que el pago se acredita de forma automática en la cuenta bancaria declarada por cada jubilado o pensionado.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo