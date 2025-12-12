Prestación por desempleo ANSES: Montos de hasta $335.000 y calendario de pagos de diciembre 2025 + Seguir en









Llegó diciembre y con él la preocupación de aquellos trabajadores que se encuentran atravesando una transición laboral. ¿Es posible acceder al beneficio?

Es fundamental iniciar el tramite inmediatamente después de haber sido desvinculado laboralmente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó sus montos y expuso el calendario de pagos junto al criterio de consideración para recibir el beneficio.

El monto promedio de prestación durante diciembre de 2025 se encuentra en $322.000 en relación a los valores vigentes del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). ¿El objetivo?: Ser un sostén económico temporal mientras el beneficiario busca retomar el rumbo dentro del mercado laboral.

¿Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES? Requisitos y función clave En resumen: Un beneficio económico mensual administrado por ANSES que rige bajo la Ley 24.013 con el objetivo de sostener -a través de un ingreso mínimo- a trabajadores que se encuentran en una situación de inestabilidad laboral debido a razones involuntarias que impidan su continuidad laboral, ya sea debido a un despido sin causa, por quiebra de su empleador o por la finalización de un contrato laboral.

A su vez pueden acceder al beneficio aquellos que sufran de enfermedades, hayan tenido un accidente que les impida desarrollar su labor o finalicen un vínculo laboral temporal.

ANSES Desempleo: quiénes cobran la ayuda económica Existen una serie de requisitos claves y obligatorios para poder acceder al beneficio: Haber trabajado en relación de dependencia (no trabajadores informales, monotributistas ni autónomos)

Contar con aportes registrados

Haber sido despedido sin causa justificada

Haber sufrido la finalización o no renovación de un contrato

Que el despido haya sido por quiebra del empleador

Estar imposibilitado de continuar la actividad por problemas de salud o accidentes ANSES gente.webp El plazo límite de 90 días para solicitar el subsidio por desempleo Es necesario tener en cuenta que la documentación debe ser presentada dentro de los 90 días posteriores al despido, caso contrario el beneficio no podrá ser otorgado. ANSES resalta la importancia de iniciar el trámite inmediatamente tras producirse la desvinculación laboral para evitar demoras. Montos de ANSES Desempleo en diciembre 2025: ¿cuánto cobro y cómo se calcula? Los valores vigentes a diciembre se encuentran actualizados en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil, desde la última reglamentación vigente desde agosto de este año: Monto mínimo: $167.400 (equivalente al 50% del SMVM)

Monto máximo: $334.800 (equivalente al 100% del SMVM) El rango de valores depende de varios factores, entre ellos: el salario que tenía el trabajador antes de ser despedido, sus aportes y duración del vínculo laboral. Calendario de pago diciembre 2025: fechas de cobro, según terminación de DNI DNI 0 y 1: 22 de diciembre

DNI 2 y 3: 23 de diciembre

DNI 4 y 5: 26 de diciembre

DNI 6 y 7: 29 de diciembre

DNI 8 y 9: 30 de diciembre

