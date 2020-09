Tras la muerte del nene de 6 años, Seguridad Vial inhabilitará a quienes corran picadas

Hay dos detenidos que corrían la picada en Laferrere que le causó la muerte al niño.

“Creemos en la seguridad vial como una política de Estado que salva vidas y en esa línea estamos trabajando con el equipo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Una política pública en la que tenemos que aplicar lo que aprendimos en la pandemia, que es tomar conciencia y cuidarnos cada uno para así cuidar a los demás” remarcó Mario Meoni, ministro de Transporte.

Picada fatal en Laferrere: murió un nene de 6 años

"Los idiotas que ponen en peligro a la gente y los que les festejan su supuesta valentía, necesitan subir las imágenes a Internet para completar la hazaña. Nosotros les pedimos a todos los que repudian esta irresponsabilidad que nos envíen las pruebas para que podamos actuar, tanto las que puedan capturar en las redes como las que graben como peatones, cuando se encuentren con una picada. Necesitamos construir entre todos y todas una nueva cultura vial, en la que el control social del tránsito es un elemento central", señaló Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV.

El mismo día del homicidio vial de Tahiel, un periodista envió imágenes de dos autos corriendo una picada en la Av. del Libertador, en San Isidro. La ANSV identificó a los conductores y se comunicó con los municipios de San Martín y de Vicente López: en conjunto decidieron suspender sus licencias y citarlos para una nueva evaluación psicofísica a fin de determinar si se encuentran en condiciones de conducir un vehículo.

Picada San Isidro ANSV.mp4 Agencia Nacional de Seguridad Vial

El municipio de Vicente López se refirió al respecto de las medidas tomadas para afirmar su repudio frente a las picadas de autos, de quienes por su irresponsabilidad e imprudencia ponen en riesgo a otros. La comuna realiza desde hace años operativos de manera sostenida, para cuidar la vida de los vecinos que quedan expuestos frente a la imprevisión de quienes manejan los autos de manera peligrosa o sin la documentación correspondiente. Cabe destacar que el personal de Tránsito junto a las fuerzas policiales activaron en todas las oportunidades requeridas el protocolo de prevención ante este tipo de casos, y se logró dar con ellos antes de su partida. Luego de exitosos operativos hoy no se registran picadas de autos en el municipio.

“Es fundamental que todas las personas al volante sean conscientes de la responsabilidad que conlleva subirse a un vehículo. En San Martín venimos trabajando en esa línea desde hace varios años a través de distintas campañas, junto a la organización Malditas Picadas y familiares de víctimas de tránsito. Esta medida es muy importante para seguir combatiendo esta grave problemática social que se lleva miles de vidas todos los años”, enfatizó el intendente de San Martín, Fernando Moreira.

“La mayoría de los siniestros viales en nuestro país tienen que ver con la no toma de conciencia, con la imprudencia al manejar, con el no cumplimiento de las normas. Y nosotros, como Estado, debemos estar ahí para hacer cumplir las leyes y sancionar a los que no lo hacen. Porque tenemos el deber de terminar con la otra pandemia, que es la de las muertes por accidentes de tránsito”, resaltó el ministro Meoni.

La suspensión provisional de la Licencia es una medida que fue creada por la ANSV mediante la Disposición 384/2020, y tiene como objetivo sacar de las calles y las rutas a los conductores que desarrollen conductas gravísimas para la seguridad vial a los efectos de su reevaluación por las autoridades de tránsito de cada jurisdicción. Hasta el momento ha sido aplicada con éxito para conductores de CABA, Mar del Plata, General Guido, Hurlingham, Quilmes y Paso de la Patria. "En la Argentina, el sistema federal determina que las autoridades locales son las responsables del control del tránsito y tienen el poder de policía sobre los infractores. Desde la Agencia estamos para ayudar y para trabajar en conjunto: agradecemos el compromiso de los intendentes que se suman a la idea de que manejar no es un derecho, sino una responsabilidad, y que coordinan con nosotros este tipo de medidas. Vamos a apoyarlos siempre", finalizó Martínez Carignano.