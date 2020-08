La chicana de Cristina: "Está ahí, Bullrich, está ahí"

cristina bullrich.mp4 La vicepresidenta Fernández de Kirchner chicaneó al senador Bullrich en medio de la sesión especial por la reforma judicial.

El senador no tardó en responder, diciendo: "Bien, Presidenta, buen día, ¿cómo está?". A esto, la vicepresidenta le contestó: "Muy bien, mejor que nunca le diría". "Bueno, me alegro. A la Argentina no tanto", replicó el senador y la funcionaria le respondió con sonrisas antes de continuar con la votación.

La situación se viralizó rápidamente en redes sociales, debido al contexto en el que se dio la misma. Sucede que en la última semana se descubrió que Bullrich utiliza una especie de pantalla con una foto de él para evitar tener que estar frente a la cámara durante todas las sesiones.

Bullrich había quedado expuesto el miércoles pasado cuando, durante la sesión remota de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, dejó una foto suya delante de la pantalla durante la transmisión de Zoom, con lo que simuló estar presente en el plenario.

Esteban Bullrich Esteban Bullrich había sido tendencia la semana pasado por usuar una foto suya durante las sesiones del senado y así apagar su cámara. Captura de TV

Al momento de darle la palabra al senador, quedó expuesto cómo delante del senador había una sombra, que era una gigantografía virtual que había colocado durante el debate de la reforma judicial para poder ausentarse.

"Yo apago la cámara porque en mi casa somos siete personas”, se justificó el Senador luego de que la situación se volvió pública, y luego agregó: “La prendo cuando voy a hablar, pero en todo momento estoy escuchando lo que pasa. Había puesto una foto antes, un fondo virtual, y por eso quedó la imagen".