Sexo en el espacio: ¿una próxima realidad?

Decenas de investigadores de todo el planeta, además de otras disciplinas diferentes estuvieron impulsando este estudio durante al menos 30 años. Algunos artistas incluso llegaron a crear llamativos diseños especulativos y prototipos de artilugios, todos estos destinados a ayudar a los astronautas a no descender al vacío, en un esfuerzo por hacer que la gente piense en el tema.

sexo-espacial-foto.jpg

Relaciones en el espacio: las posibilidades

En internet abundan por doquier los artículos, conferencias e incluso los programas especiales de televisión, donde se habla acerca de los detalles de si hacerlo en el espacio podría o no funcionar. E incluso explican cómo, en entornos de baja gravedad, cualquier empujón puede hacer que dos personas salgan volando una de la otra.

También se habla de cómo los efectos de la baja gravedad en los niveles hormonales y el flujo sanguíneo pueden afectar el deseo sexual y dificultar, a largo plazo, la excitación física.

Ante éstas preguntas, la NASA cambió notoriamente su postura durante los últimos años. Un representante de la agencia explicó que ya han estudiado "la ciencia básica de la fisiología reproductiva en varias especies, incluidas moscas de la fruta, gusanos, caracoles, medusas, peces, ranas, pájaros y roedores. También se completaron otros estudios de investigación utilizando esperma de toro y humano".

sexo-espacial-tres.jpg

Sin embargo, según una revisión publicada en 2018, se supo que los datos generados por estos experimentos "son escasos, a menudo contradictorios, y no brindan suficiente información para decir definitivamente si los procesos fisiológicos pueden o no ocurrir con éxito en un entorno espacial". Básicamente, porque los datos recopilados de animales no siempre pueden aplicarse a sujetos humanos.

Sexo en el espacio: un tema tabú

Las agencias espaciales no quieren hablar de esto. Cada vez que periodistas e investigadores intentan presionar a las agencias espaciales para que hablen sobre el tema, éstos eligen llamarse a silencio. Algunos observadores sostienen que las agencias espaciales solo se involucran en aspectos relacionados con la salud reproductiva, porque no están interesadas en el turismo o los asentamientos, sino solo en la ciencia espacial.

sexo-espacial-foto-cuatro.jpg

Pero cada cierto tiempo circulan rumores sobre astronautas que rompen las reglas tácitas. En 1992 por ejemplo, hubieron dos astronautas de la NASA que se enamoraron en secreto y se casaron durante el entrenamiento. Se lo contaron a sus superiores cuando ya era demasiado tarde para alterar su misión y debieron ir juntos al espacio, lo que provocó

ientos de artículos sensacionalistas. Por supuesto, negaron si alguna vez contemplaran la idea de tener relaciones allí. Por supuesto, nunca lo sabremos.