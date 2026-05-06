La NASA pone en marcha el montaje del cohete para Artemis III + Seguir en









Esta pieza es el componente de mayor tamaño y potencia del cohete Space Launch System (SLS), funcionando como el eje central de todo el sistema de lanzamiento.

a NASA dio un nuevo paso en su plan para volver a llevar humanos a la Luna.

El programa Artemis alcanza un nuevo hito tras revelarse el componente principal del megacohete Space Launch System (SLS) que impulsará la misión Artemis III. Este segmento, considerado el núcleo y "columna vertebral" del vehículo, representa la pieza más grande y potente diseñada para llevar de nuevo a la humanidad a la superficie lunar.

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Para su funcionamiento, el sistema depende de la integración de sus tanques principales, el intertanque y la sección delantera, todos ellos detallados por la NASA como partes fundamentales.

Esta sección fue trasladada desde el centro de ensamblaje Michoud, en Nueva Orleans, hasta el Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde será integrada al resto del cohete.

etapa central del cohete SLS Etapa central del cohete Artemis III. NASA

Fecha para la misión Artemis que bajará a la Luna El calendario oficial de la NASA sitúa a Artemis III en el año 2027, enfocándose en una maniobra crítica de encuentro entre la cápsula tripulada y los módulos de alunizaje en órbita. El plan, que contempla el empleo de hasta dos naves de descenso, busca consolidar la arquitectura técnica necesaria antes de tocar la superficie lunar.

Dos potencias del sector privado fueron elegidas para construir los módulos de aterrizaje de la misión. SpaceX, liderada por Elon Musk, desarrolla para este fin una versión específica de la nave Starship, cuya característica más llamativa son sus dimensiones y sus 35 metros de alto. Paralelamente, la firma Blue Origin, bajo el liderazgo de Jeff Bezos, desarrolla el Blue Moon Mark 2. Aunque este modelo es más pequeño que el de SpaceX, con unos 16 metros de altura, iguala la complejidad técnica necesaria para operar con éxito en la superficie lunar.

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