SUAF de ANSES en julio: ¿Qué trabajadores dejan de cobrar las Asignaciones Familiares?

La normativa fija nuevos umbrales para determinar quiénes pueden continuar dentro del sistema y para ello analiza los ingresos de cada integrante del grupo familiar.

Los nuevos topes y montos comenzarán a regir durante julio junto con la actualización oficial definida por ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará desde julio de 2026 una actualización sobre el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) . La modificación contempla un incremento del 2,15%, porcentaje que sigue la variación de inflación informada por el INDEC.

La actualización impacta tanto en los montos de las prestaciones como en los límites de ingresos exigidos para acceder al beneficio. A partir de la entrada en vigencia de los nuevos parámetros, algunas familias podrían quedar excluidas del cobro de las asignaciones familiares si superan los valores establecidos por el organismo.

La actualización de julio incorpora nuevos valores máximos de ingresos para quienes forman parte del SUAF. Los cambios alcanzan tanto a los ingresos individuales como al total del grupo familiar.

ingreso máximo por integrante del grupo familiar: $3.034.844

ingreso máximo del grupo familiar: $6.069.688

La evaluación contempla los ingresos brutos declarados por cada integrante del hogar. El cálculo toma en cuenta los montos antes de descuentos por aportes, impuestos, obra social u otras retenciones. Las familias perderán el derecho al cobro cuando alguno de sus miembros perciba más de $3.034.844 mensuales. El mismo resultado se producirá cuando la suma de todos los ingresos del hogar supere los $6.069.688 por mes.

La cantidad de hijos a cargo no modifica la aplicación de estos límites. ANSES verifica los ingresos informados y determina la continuidad o exclusión del beneficio según los parámetros vigentes. La superación de cualquiera de los topes genera la suspensión automática de las asignaciones familiares. La medida alcanza a los distintos grupos incorporados al sistema según los ingresos registrados.

El organismo aplica estas condiciones sobre trabajadores registrados, monotributistas, jubilados, pensionados y otros beneficiarios comprendidos dentro del régimen. Cada caso se analiza de acuerdo con la información económica declarada.

ANSES

Cuánto aumentan los montos del SUAF con el nuevo ajuste de ANSES

La actualización del 2,15% también modifica los valores de las prestaciones que forman parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares. Los nuevos importes comenzarán a regir durante julio de 2026:

Asignación por Hijo correspondiente al primer rango de ingresos ascenderá a $74.033

Asignación Prenatal tendrá el mismo valor dentro de esa categoría

Asignación por Hijo con Discapacidad del primer rango llegará a $241.041

Otros valores actualizados para julio serán los siguientes:

asignación por nacimiento: $86.295

asignación por adopción: $515.930

asignación por matrimonio: $129.209

asignación por cónyuge: $17.964

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¿Cómo saber si quedé afuera del cobro este mes?

La permanencia dentro del SUAF depende del cumplimiento de los límites económicos establecidos por ANSES. Cada beneficiario puede verificar su situación a partir de los ingresos declarados para el grupo familiar. El control contempla tanto el ingreso individual como el total percibido por el hogar. La exclusión se activa cuando alguno de esos parámetros supera los máximos permitidos.

Las familias quedarán fuera del sistema si uno de sus integrantes percibe más de $3.034.844 mensuales. El mismo criterio se aplica cuando la suma de los ingresos familiares excede los $6.069.688. La suspensión del beneficio se realiza de manera automática una vez detectado el incumplimiento de las condiciones vigentes. ANSES toma como referencia los datos económicos registrados para cada integrante.

La normativa prevé una excepción específica vinculada a hijos con discapacidad. Los hogares que cuenten con menores que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente no estarán sujetos a límites de ingresos para cobrar determinadas prestaciones.

La Asignación por Hijo con Discapacidad y la Ayuda Escolar Anual conservan el derecho de cobro sin importar el nivel de ingresos familiares. Esa condición se aplica exclusivamente cuando existe un CUD vigente.