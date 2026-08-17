Los Leones debutaron en el Mundial de Hockey con una goleada ante Japón

El seleccionado nacional masculino de hockey sobre césped tuvo un gran estreno en la Copa del Mundo, goleando a Japón. Mirá las imágenes.

La Selección argentina de hockey masculino se estrenó en el Mundial de Países Bajos y Bélgica con una goleada por 3-0 frente a Japón, en la primera fecha del grupo A.

Los Leones se impusieron con los goles de Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin y Maico Casella , para abrir la fase con el pie derecho.

El triunfo ubica al seleccionado nacional en el segundo lugar de la zona, por detrás de los Países Bajos al tener peor diferencia de gol. En la próxima fecha, la “Albiceleste” enfrentará al mencionado conjunto neerlandés, el próximo martes 18 de agosto desde las 14:00 (horario argentino).

En búsqueda de volver a subirse a un podio mundialista, hito únicamente conseguido con la medalla de bronce en la Copa de Países Bajos 2014 , la Selección argentina mostró superioridad ante los nipones y se quedó con el triunfo por 3-0.

El primer gol del partido llegó cuando iban cinco minutos del segundo cuarto, con una incursión por izquierda del delantero Nicolás Keenan , que pudo meter la bocha al área para que se imponga Toscani, quien aprovechó las dudas del arquero rival para desviarla al gol.

Tras un tercer cuarto en el que a la Selección le costó traducir en goles la diferencia que se marcaba en el juego, con algún córner corto desaprovechado, el 2-0 llegó en 14 minutos del último cuarto, luego de una buena jugada individual de Bautista Capurro, que se adentró en el área pero no pudo convertir con el revés del palo, aunque el rebote de su remate permitió el disparo goleador de Méndez Pin.

A dos minutos del final del partido, Martín Ferreiro giró en tres cuartos de cancha para ponerse de frente al arco y habilitó a Méndez Pin, que dejó en el camino al guardameta rival con el control de la bocha y definió, con un tiro que fue empujado al gol por Maico Casella, dentro del área, para el 3-0 final.