La universidad informó una posición de casi 13 millones de acciones en la compañía aeroespacial. La inversión representa más de la mitad de su cartera de acciones estadounidenses.

SpaceX debutó en los mercados públicos el 12 de junio de 2026, en una de las mayores ofertas públicas iniciales de la historia reciente de Wall Street.

Harvard Management Co ., la firma que administra el fondo patrimonial de la Universidad de Harvard , reveló una participación valuada en más de u$s2.200 millones en SpaceX , la compañía aeroespacial, satelital y de inteligencia artificial fundada por Elon Musk . La posición, informada en su última presentación trimestral ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), convirtió a SpaceX en la mayor tenencia bursátil de la cartera estadounidense reportada por la universidad.

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La inversión comprende casi 13 millones de acciones de SpaceX y representa más de la mitad de los u$s4.260 millones que integran la cartera de acciones estadounidenses divulgada por Harvard Management Co. en el formulario 13F. El dato no equivale al total del endowment universitario, que suele incluir activos alternativos, fondos privados, real estate, bonos y otras inversiones que no necesariamente aparecen en ese reporte.

La aparición de Harvard entre los grandes accionistas de SpaceX marca el nuevo mapa de propiedad institucional luego de la salida a Bolsa de la compañía. SpaceX confirmó en junio la colocación de 555,5 millones de acciones Clase A a u$s135 por papel y el inicio de la cotización en Nasdaq bajo el ticker SPCX.

SpaceX debutó en los mercados públicos el 12 de junio de 2026, en una de las mayores ofertas públicas iniciales de la historia reciente de Wall Street. La empresa colocó acciones a u$s135 y comenzó a cotizar bajo el símbolo SPCX en el Nasdaq Global Select Market y Nasdaq Texas.

Tras la salida a Bolsa, la acción tuvo una fuerte volatilidad. Según Investopedia, el papel cerró el viernes en torno a u$s140, por encima del precio de la IPO, aunque por debajo de los u$s150 a los que había empezado a operar en su debut.

El dato es relevante para los inversores que ya tenían exposición previa a la compañía. Quienes participaron antes de la oferta pública o ingresaron en la colocación acumulan ganancias no realizadas frente al precio de salida, aunque Harvard no informó cuál fue el costo original de su inversión.

Los formularios 13F muestran una foto al 30 de junio. Por eso, no permiten saber si Harvard, otros fondos universitarios o grandes inversores institucionales aumentaron, redujeron o mantuvieron sus posiciones después de esa fecha.

Fondos universitarios y grandes inversores en SpaceX

Harvard no aparece aislada dentro del nuevo grupo de inversores institucionales de SpaceX. Otros fondos universitarios también reportaron posiciones relevantes luego de que la compañía dejara de ser privada.

Entre ellos figura el brazo de inversiones de la Universidad de California, con una participación valuada en aproximadamente u$s1.000 millones, además de la Universidad de Carolina del Norte y Washington University in St. Louis, según la información reportada en las presentaciones regulatorias.

La concentración responde, en parte, a una particularidad de la transición de SpaceX al mercado público. Inversiones privadas mantenidas durante años pueden convertirse de manera repentina en grandes posiciones visibles en los formularios 13F una vez que la compañía empieza a cotizar y las acciones pasan a estar sujetas a divulgación.

También se conocieron participaciones de otros inversores institucionales. Reuters informó que Intesa Sanpaolo, el mayor banco de Italia, reportó cerca de 5,66 millones de acciones de SpaceX, valuadas en alrededor de u$s966 millones al 30 de junio.

Alphabet, el mayor accionista institucional

El principal accionista institucional reportado sigue siendo Alphabet. La empresa matriz de Google informó una posición de 551,2 millones de acciones de SpaceX, valuada en unos u$s94.200 millones al cierre del segundo trimestre.

La magnitud de esa participación refleja el salto de valor que generó SpaceX para algunos inversores tempranos. Reuters señaló que la posición actual de Alphabet multiplica por más de 100 veces la inversión original de u$s900 millones realizada en 2015.

Detrás de Alphabet aparecen otros grandes jugadores institucionales. Reuters identificó entre los principales tenedores reportados a Fidelity Investments, Gigafund Management, Baillie Gifford y BlackRock, mientras que los cinco mayores accionistas institucionales concentraban casi tres cuartas partes de las acciones de SpaceX informadas en los registros disponibles.

Ese nivel de concentración muestra que, pese a su ingreso al mercado público, SpaceX todavía mantiene una estructura accionaria dominada por grandes inversores de largo plazo y actores institucionales con posiciones construidas antes o alrededor de la IPO.

Musk mantiene el control de SpaceX

El crecimiento de las posiciones institucionales no modificó el control de Elon Musk sobre la compañía. Según Reuters, el fundador de SpaceX mantenía al 30 de junio una participación económica de 48,4%, valuada en más de u$s900.000 millones a precios de mercado, además de controlar más de 82% del poder de voto.

El fuerte gasto en inteligencia artificial opacó la mejora de los ingresos y los márgenes.

La estructura le permite conservar el mando estratégico de la empresa aun después de la apertura de capital. Musk posee acciones Clase A, acciones Clase B restringidas y opciones, además de derechos de voto concentrados que refuerzan su influencia sobre las decisiones corporativas.

El caso muestra una tensión habitual en grandes tecnológicas lideradas por fundadores: una apertura al capital público y a inversores institucionales, pero con estructuras de voto que preservan el control de quien impulsó el crecimiento original de la compañía.

Qué muestra la apuesta de Harvard

La posición de Harvard en SpaceX expone dos movimientos simultáneos. Por un lado, la consolidación de SpaceX como uno de los activos tecnológicos más demandados tras su salida a Bolsa. Por otro, el peso creciente de compañías vinculadas con aeroespacio, conectividad satelital e inteligencia artificial dentro de las carteras institucionales.

Para Harvard, la apuesta implica una concentración inusual dentro de la cartera estadounidense reportada. Más de la mitad de sus acciones divulgadas ante la SEC quedaron asociadas a una sola compañía, aunque esa lectura debe matizarse porque el formulario 13F no refleja la totalidad de sus inversiones.

Para el mercado, la señal es clara: SpaceX ya no es solo una empresa asociada al negocio espacial de Musk, sino un activo bursátil capaz de atraer a universidades, bancos, fondos soberanos, gestoras globales y grandes tecnológicas.

El próximo dato relevante será la evolución de esas posiciones en los siguientes trimestres. A medida que venzan bloqueos posteriores a la IPO y más inversores iniciales puedan vender acciones, los formularios regulatorios permitirán observar si Harvard y otros grandes tenedores mantienen su apuesta o empiezan a tomar ganancias.