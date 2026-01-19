La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció que en el segundo mes del 2026 los beneficiarios del Sistema Universal de Asignaciones Familiares (SUAF) recibirán una actualización en los montos que reciben del organismo. Así mismo, también aumentan los topes de ingresos permitidos para seguir percibiendo el beneficio.
SUAF de ANSES: quiénes dejan de recibir su asignación en febrero 2026 con los nuevos topes
Debido a la actualización de los topes de ingresos de la prestación varios beneficiarios podrían quedar afuera del programa.
-
Becas Progresar de ANSES: cómo anotarse en 2026 y cuáles son los montos
-
ANSES: así sigue el calendario de pagos de enero 2026
Estos aumentos están contemplados dentro del Decreto 274/2024, que establece ajustes mensuales a las asignaciones, pensiones y jubilaciones, que se decidan según el índice de inflación más reciente que haya dado a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Aumenta el SUAF en febrero 2026
Las asignaciones familiares recibirán un 2,8% de aumento en febrero, en concordancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025. Este incremento se propone que las familias no pierdan poder adquisitivo frente a la variación de precios registrada mes a mes.
Por lo tanto, los montos por cada rango de ingresos:
-
Primer tramo: $55.883
-
Segundo tramo: $37.625
-
Tercer tramo: $22.719
-
Cuarto tramo: $11.719
Nuevos topes del SUAF en febrero
Los topes de ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares también reciben reajustes según el índice de inflación más reciente que haya dado a conocer el INDEC. El tramo del SUAF se determina según el ingreso total del grupo familiar y no por el salario individual de cada integrante.
Sin embargo, si uno de los miembros supera el tope individual permitido o si la suma de ingresos del hogar excede el tope familiar, el grupo queda automáticamente excluido del sistema y pierde el derecho a cobrar la asignación, incluso cuando el resto de los integrantes se encuentre por debajo de los límites establecidos.
- Primer tramo
Ingresos familiares: hasta $720.000.
- Segundo tramo
Ingresos familiares: más de $720.000 y hasta $1.050.000.
- Tercer tramo
Ingresos familiares: más de $1.050.000 y hasta $1.200.000.
- Cuarto tramo
Ingresos familiares: más de $1.200.000 y hasta el tope máximo del SUAF.
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario