SUAF de ANSES: quiénes dejan de recibir su asignación en febrero 2026 con los nuevos topes

Debido a la actualización de los topes de ingresos de la prestación varios beneficiarios podrían quedar afuera del programa.

Qué pasa en febrero 2026 con las Asignaciones Familiares de ANSES.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) anunció que en el segundo mes del 2026 los beneficiarios del Sistema Universal de Asignaciones Familiares ( SUAF ) recibirán una actualización en los montos que reciben del organismo. Así mismo, también aumentan los topes de ingresos permitidos para seguir percibiendo el beneficio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estos aumentos están contemplados dentro del Decreto 274/2024 , que establece ajustes mensuales a las asignaciones, pensiones y jubilaciones, que se decidan según el índice de inflación más reciente que haya dado a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Las asignaciones familiares recibirán un 2,8% de aumento en febrero, en concordancia con el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) de diciembre de 2025. Este incremento se propone que las familias no pierdan poder adquisitivo frente a la variación de precios registrada mes a mes.

Por lo tanto, los montos por cada rango de ingresos:

Los topes de ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares también reciben reajustes según el índice de inflación más reciente que haya dado a conocer el INDEC. El tramo del SUAF se determina según el ingreso total del grupo familiar y no por el salario individual de cada integrante.

Sin embargo, si uno de los miembros supera el tope individual permitido o si la suma de ingresos del hogar excede el tope familiar, el grupo queda automáticamente excluido del sistema y pierde el derecho a cobrar la asignación, incluso cuando el resto de los integrantes se encuentre por debajo de los límites establecidos.

Primer tramo

Ingresos familiares: hasta $720.000.

Segundo tramo

Ingresos familiares: más de $720.000 y hasta $1.050.000.

Tercer tramo

Ingresos familiares: más de $1.050.000 y hasta $1.200.000.

Cuarto tramo

Ingresos familiares: más de $1.200.000 y hasta el tope máximo del SUAF.