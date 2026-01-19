Cuánto paga ANSES de Ayuda Escolar por hijo en 2026

El organismo nacional confirmó un refuerzo familiar y definió los requisitos, fechas estimadas y condiciones generales del beneficio.

Como todos los años, el inicio del ciclo lectivo es una gran carga económica para muchas familias. Entre los útiles nuevos, el uniforme y mochilas que se tienen que comprar en un corto período de tiempo, las familias tienen que reorganizar su presupuesto.

Es por eso que la Ayuda Escolar Anual que otorga la ANSES se vuelve de gran ayuda. Para el nuevo ciclo 2026, el esquema con los montos ya está definido y se anticipa una mejora en los valores que se abonarán antes del inicio de clases.

El beneficio está dirigido a titulares de la AUH y SUAF . Aplica únicamente cuando los chicos asisten a instituciones educativas reconocidas de manera oficial. Alcanza a niveles inicial, primario y secundario, además de modalidades de educación especial. La edad de los menores y la regularidad escolar son fundamentales para mantener el derecho al cobro.

Quedan excluidos aquellos casos en los que no se acredita la asistencia a clases o cuando los datos personales del grupo familiar presentan inconsistencias. Es por eso que es fundamental mantener los datos al día.

Para habilitar el pago es obligatorio presentar el Certificado de Escolaridad correspondiente al ciclo lectivo vigente. Sin ese paso, el dinero no se liquida de forma automática.

La gestión puede realizarse de manera digital desde la plataforma Mi ANSES o de manera presencial con turno previo. El formulario oficial debe completarse con los datos del alumno y contar con la validación de la escuela.

Una vez cargada la documentación, el sistema cruza la información y, una vez aprobado, el monto se acredita junto con la prestación mensual habitual. El plazo máximo para presentar el certificado se extiende hasta el 31 de diciembre del año en curso.

Monto de la Ayuda Escolar por hijo en 2026

Para 2026, el organismo previsional confirmó que el monto de este año será de $85.000. Se dará a cada hijo que cumpla las condiciones y haya presentado el certificado de alumno regular hasta el 31 de diciembre.

El pago se realizará una sola vez al año y se depositará entre febrero y marzo, después de validar la escolaridad. La acreditación se hace en la misma cuenta bancaria donde se cobran las asignaciones mensuales. Desde la entidad recuerdan la importancia de revisar datos como domicilio, vínculo familiar y CBU.