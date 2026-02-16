Un grupo de exoficiales de la Policía bonaerense y familiares de efectivos en actividad se manifestaron este martes en Mar del Plata para reclamar una recomposición salarial y mejores condiciones laborales, tanto para el personal en servicio como para los retirados. La protesta, que se desarrolló frente a la Comisaría 1ª, en pleno centro de la ciudad, terminó con un episodio de violencia.
Tensión en Mar del Plata: golpearon en el rostro a un comisario en una protesta policial por aumentos salariales
Exoficiales y familiares de efectivos en actividad se manifestaron frente a la Comisaría 1ª para exigir un aumento del 80% y mejoras en la cobertura de IOMA. En medio de la tensión, el jefe de la Departamental local, Cristian Fontana, fue agredido por un manifestante. No hubo detenidos.
El hecho se produjo cuando Cristian Fontana, titular de la Jefatura Departamental Mar del Plata, se acercó a dialogar con los manifestantes y fue golpeado en el rostro por un hombre que portaba una bandera argentina. Hasta el momento no hay detenidos, aunque la Policía trabaja para identificar al agresor y ponerlo a disposición de la Justicia.
De acuerdo con medios locales, la concentración comenzó cerca de las 11 sobre la avenida Independencia, a pocas cuadras de la Plaza San Martín. Los participantes, en su mayoría familiares de policías y exintegrantes de la fuerza, exhibieron pancartas y banderas argentinas para visibilizar sus demandas.
El reclamo apunta a una suba salarial del 80% y a mejoras en la cobertura de la obra social Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). En ese contexto, autoridades de la comisaría y jefes de la conducción central se acercaron para intentar apaciguar a la multitud, instancia que derivó en la agresión al jefe policial.
El reclamo formal de los exoficiales
La presentación, dirigida al Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Javier Alonso, exige un aumento salarial del 80% “sin distinción de jerarquía” para todo el personal policial. Entre los principales puntos se detallan:
- Incremento del 80% para todo el personal, sin distinción de jerarquía ni situación de revista.
- Ajuste del 100% en el coseguro de servicios sociales para cobertura de medicamentos.
- Actualización a $12.000 de la hora adicional CORES.
- Aumento del 50% para las designaciones POLAD.
Además, los manifestantes reclaman una solución urgente a la cobertura de IOMA en Mar del Plata, ya que, según denunciaron, se redujo de manera significativa la lista de establecimientos disponibles para consultas, intervenciones e internaciones.
