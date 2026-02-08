Horror en Mar del Plata: mataron a golpes a un joven a la salida del boliche y quedó registrado en un video + Seguir en









La víctima, de 30 años, sufrió heridas mortales en el cráneo tras una pelea en Batán. Hay un joven de 18 años detenido y una mujer arrestada.

El joven muerto tenía 30 años.

Un trágico hecho policial ocurrió en la madrugada de este domingo en la zona de Batán, al sur de Mar del Plata, donde un hombre de 30 años murió tras ser agredido a golpes a la salida de un boliche, informaron fuentes oficiales. El momento quedó registrado en un video que circuló por las redes sociales, en el que se ve el momento de la golpiza, con una patada en la cabeza que terminó con la vida del joven en plena calle.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho se registró en la intersección de la Colectora y la calle 132, cuando, por motivos que aún se investigan, se desató una pelea entre varias personas al salir de un local bailable. Producto de la agresión, la víctima sufrió heridas graves en el cráneo que resultaron fatales.

Horror en Mar del Plata: mataron a golpes a un joven a la salida del boliche Tras el ataque, testigos alertaron a la policía y a los servicios de emergencia, y la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Pese a los esfuerzos médicos, los profesionales confirmaron su fallecimiento poco después de ingresar al centro asistencial.

WhatsApp Video 2026-02-08 at 16.31.21 Las autoridades policiales detuvieron en el lugar a un joven de 18 años, imputado por el delito de homicidio y a disposición de la Justicia, quien sería el principal sospechoso de la agresión. Asimismo, una mujer de **24 años fue demorada por intentar obstruir las pericias en la escena, según detallaron las fuentes.

La causa quedó bajo la instrucción del fiscal Leandro Arévalo, quien ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si hubo más participantes en la gresca. También se aguardan los resultados de la autopsia para precisar si se utilizó algún objeto contundente o si las lesiones se produjeron exclusivamente por golpes y caídas.