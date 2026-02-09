Preparan el traslado de Bastián Jerez a una clínica privada del AMBA tras ser operado: cómo sigue su salud + Seguir en









El niño, que permanece internado en Mar del Plata tras el grave accidente en Pinamar, sería derivado este lunes a San Justo en un vuelo sanitario de alta complejidad.



A poco más de tres semanas del grave accidente ocurrido en la zona de dunas de Pinamar, comenzaron los preparativos para el traslado de Bastián Jerez hacia una clínica privada del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un paso clave dentro de su proceso de recuperación.

El niño permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde mostró en los últimos días una evolución clínica alentadora que permitió avanzar con la planificación de la derivación. Según pudo saber Noticias Argentinas, el traslado se realizaría mediante un vuelo sanitario de alta complejidad con destino al Hospital Italiano de San Justo, centro especializado en rehabilitación postraumática.

La mejora en su estado de salud quedó confirmada el martes pasado, cuando Bastián logró salir del coma y comenzó a presentar períodos de lucidez. Su madre relató con emoción que el niño pudo reconocer a sus padres y familiares más cercanos, un hecho que renovó las expectativas del entorno médico y familiar. “Nos regaló sonrisas”, expresó, al tiempo que destacó que los profesionales consideran la evolución “muy favorable” en relación con la gravedad inicial del cuadro.

Derivación clave para la recuperación de Bastián Desde hace días, la familia venía solicitando que se agilice la derivación para no perder tiempo valioso en la estimulación neurológica temprana. Finalmente, tras la autorización de IOMA, la provincia de Buenos Aires avanzó con la organización del operativo aéreo.

De acuerdo con la información disponible, el vuelo estaría previsto para la primera hora del lunes, siempre sujeto a que el paciente mantenga la estabilidad clínica y a que las condiciones meteorológicas sean favorables. El traslado contará con un equipo médico especializado y equipamiento acorde a la complejidad del caso.

Bastian Pinamar Desde hace días, la familia venía solicitando que se agilice la derivación para no perder tiempo valioso en la estimulación neurológica temprana. NA Una vez en San Justo, Bastián Jerez será recibido por un equipo interdisciplinario que iniciará un programa de rehabilitación neurológica postraumática. Se trata de un proceso prolongado y gradual, orientado a la recuperación de funciones motoras y cognitivas, considerado determinante para su evolución a mediano y largo plazo. El inminente traslado representa un paso significativo en el camino de recuperación del niño y renueva la esperanza de su familia, que continúa acompañando de cerca cada avance en un contexto que sigue siendo delicado, pero ahora con señales concretas de mejora.