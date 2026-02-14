Aumenta la presencia de aguavivas en Mar del Plata y crece el alerta por picaduras

El aumento de la temperatura del mar explica la mayor concentración de medusas cerca de la costa.

La prevención, la observación y el respeto a las indicaciones oficiales siguen siendo las herramientas más efectivas para el cuidado de la salud.

En las últimas semanas se registró un incremento sostenido de aguavivas cerca de la orilla en distintas playas de Mar del Plata, con reportes frecuentes en zonas como Punta Mogotes. Guardavidas explican que este escenario está asociado a condiciones ambientales específicas , principalmente a un mar más cálido de lo habitual para esta época del año.

Las mediciones recientes muestran valores de temperatura del agua superiores al promedio histórico , lo que favorece la reproducción y el desplazamiento de estos organismos hacia sectores de poco oleaje.

En números concretos, el mar presenta registros por encima de los 22 °C , frente a una media habitual cercana a los 19 °C . Si bien se trata de un fenómeno recurrente durante los meses de calor, la persistencia de temperaturas elevadas intensifica su presencia en áreas de baño , aumentando las posibilidades de contacto accidental.

Identificar a una aguaviva resulta clave para evitar el contacto , especialmente en días de mar calmo. Estos organismos suelen tener un cuerpo gelatinoso y translúcido , con tentáculos largos que flotan bajo la superficie. En muchos casos, pueden observarse varadas en la orilla o desplazándose lentamente con las corrientes , lo que funciona como señal de alerta para los bañistas.

Los guardavidas recomiendan no subestimar su presencia , incluso cuando parecen inofensivas o están fuera del agua. Los tentáculos conservan su capacidad urticante, aun después de desprenderse del cuerpo.

Qué tengo que hacer si me picó una aguaviva

En caso de contacto, la primera indicación es salir del agua de inmediato y evitar frotar la zona afectada, ya que el roce puede liberar más toxinas. Especialistas señalan que el enjuague debe realizarse exclusivamente con agua de mar, nunca con agua dulce, para retirar restos de tentáculos adheridos a la piel.

Las medidas básicas incluyen la aplicación de frío local y, si está disponible, vinagre, que ayuda a neutralizar la acción urticante. Las reacciones habituales se limitan a ardor, enrojecimiento y picazón, y no suelen implicar cuadros graves.

Sin embargo, ante síntomas como dificultad para respirar, mareos o inflamación intensa, se recomienda buscar atención médica de manera inmediata.