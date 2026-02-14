Tragedia en la Ruta 2 al inicio del fin de semana largo: un joven murió tras un fuerte choque frontal

El hombre que falleció tenía 20 años. Los otros dos involucrados permanecen internados en el Hospital de Castelli.

Un brutal accidente en la ruta dos terminó con la vida de un joven.

El inicio del fin de semana extra largo de Carnaval quedó atravesado por una tragedia vial en la Ruta 2 , donde un joven de 20 años perdió la vida luego de un violento choque frontal entre dos camioneta s en dirección a Mar del Plata .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 191 , en jurisdicción de Castelli . Allí, una Ford EcoSport impactó de frente contra una Toyota Hilux que circulaba hacia la costa bonaerense.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, la víctima fatal, identificada como Sebastián Traverso , perdió el control del vehículo que conducía, cruzó el cantero central que divide la autovía y terminó colisionando de frente con la Hilux, en la que viajaban dos personas.

Tras el impacto, los tres involucrados fueron trasladados de urgencia al Hospital de Castelli . En ese centro de salud se constató el fallecimiento del joven de 20 años, mientras que los ocupantes de la otra camioneta recibieron asistencia por lesiones de diversa consideración.

En el lugar trabajaron Bomberos de Castelli , personal de Aubasa y ambulancias del hospital zonal. Durante varias horas, la calzada quedó reducida a un solo carril para permitir las tareas periciales.

El chofer del accidente falleció tras la colisión El chofer de la EcoSport falleció tras el accidente. Archivo

La causa quedó caratulada como “homicidio culposo” y es investigada por la fiscalía de Castelli, a cargo de Bruno Hermosa.

Violento asalto en la Ruta 11 de Mar del Plata

En paralelo, otro episodio de gravedad se registró en la costa bonaerense. Un jubilado de aproximadamente 70 años sufrió un brutal asalto en la Ruta 11, en Mar del Plata, cuando delincuentes lo interceptaron para robarle el auto y lo atacaron a culatazos en la cabeza.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 del jueves, a la altura del kilómetro 509, en inmediaciones de Parque Camet. El hombre circulaba en su Honda Civic cuando, por circunstancias que aún no se esclarecieron, detuvo la marcha.

En ese momento fue abordado por al menos dos delincuentes armados, quienes lo golpearon para sustraerle el vehículo. Además del rodado, le robaron documentación y dos teléfonos celulares antes de escapar en dirección a Santa Clara del Mar.

Vecinos consultados por el medio local 0223 advirtieron que no es recomendable detenerse en ese tramo ante maniobras sospechosas, como la aparición de piedras o maniquíes al costado del camino.

“Le rompieron la cabeza a culatazos”, relató un testigo. También señalaron que en la zona cercana a la ex Villa Joyosa existirían inmuebles tomados que funcionarían como aguantaderos.

Intento de robo frustrado en el barrio San Jacinto

En los últimos días, cámaras de seguridad registraron otro intento de robo en el barrio San Jacinto, también en Mar del Plata. Las imágenes captaron a dos hombres que intentaron ingresar a una vivienda a plena luz del día.

El hecho ocurrió a las 15.25 en una casa ubicada sobre la calle 431, entre 0 bis y 2. Los sospechosos primero observaron por puertas y ventanas para verificar si había personas en el interior y luego se dirigieron hacia el garage con intención de entrar por el lateral.

Sin embargo, la reacción de los perros de la propiedad, Gino y Arthur, frustró el intento. Los animales comenzaron a ladrar con insistencia, lo que provocó que los delincuentes desistieran y huyeran. “En agosto entraron y me robaron de todo. Ayer lo intentaron, pero no pudieron”, relató Andrea, la propietaria.

La mujer difundió el hecho en un grupo vecinal de Facebook y aseguró que los sospechosos serían conocidos en la zona por reiterados robos. Hasta el momento no fueron identificados.

El comienzo del fin de semana largo combinó así tragedia vial y episodios de inseguridad en los principales corredores hacia la costa, en un contexto de alto movimiento turístico.