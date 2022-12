TikTok admite haber espiado a periodistas de Estados Unidos

TikTok.webp

En otro correo a empleados, el CEO de ByteDance, Rubo Liang, describió el incidente como "un mal comportamiento de unos pocos individuos" y el representante legal de la empresa sumó que fue "un plan erróneo desarrollado y llevado a cabo por unos pocos". Aun así, Forbes indicó que la investigación incluyó al Jefe de Seguridad, era conocida por el Jefe global de Legales de TikTok y fue aprobado por empleados de ByteDance en China.

La investigación, que fue realizada de manera externa, reveló que dos de los periodistas a los que se les vulneraron los datos trabajaban para BuzzFeed y The Financial Time. Por su parte, Forbes indica que Emily Baker-White, Katharine Schwab y Richard Nieva, todos de BuzzFeed, fueron victimas. Financial Times aportó que su periodista Cristina Criddle fue rastreada.

Tres empleados de del equipo de auditorías internas de ByteDance fueron despedidos, incluyendo al jefe del equipo Chris Lepitak. Su jefe, Song Ye, que según Forbes respondía directamente al CEO de ByteDance en China, presentó su renuncia.

En octubre, un reporte publicado por Forbes acusó a ByteDance de planear usar la plataforma para "monitorear la ubicación personal de algunos ciudadanos estadounidenses específicos". En respuesta a esto, la red social devolvió la acusación apuntando que "TikTok no toma una locación especifica del GPS de los usuarios de Estados Unidos".

Bake-White, autora del artículo, se cruzó con TikTok en Twitter aclarando que ella "nunca mencionó GPS en la nota" y que, en cambio, citaron a Maureen Shanahan, representante de la red social, quién marcó que tenían ubicaciones aproximadas a través de la dirección IP de los usuarios. "No usar GPS no quiere decir que no podrían utilizar la ubicación aproximada para monitorear a ciertos individuos", agregó la periodista.

El artículo indicó que el equipo de auditorías internas de ByteDance planeaba vigilar a al menos dos estadounidenses quienes "nunca habían tenido una relación de empleados con la compañía". Normalmente el sector vigila a quienes hayan tenido algún vinculo de trabajo con la empresa.

La acusación está basada en material que Forbes analizó pero no incluyó en detalle sobre quienes eran potenciales espiados o por qué ByteDance querría su ubicación. El medio argumentó que pondría a sus fuentes en riesgo.

Aunque Forbes entonces remarcó que TikTok no contestó a si alguna vez su equipo de auditorías tuvo como objetivo a políticos, activistas, figuras públicas o periodistas estadounidenses, en su hilo de tweets la compañía dijo que la aplicación "nunca fue utilizada contra esos grupos". Además aseguró que despedirían a cualquiera haciendo lo que el medio acusa.