TikTok se defiende contra las acusaciones de espionaje

tik tok.jpg

Emili Bake-White, autora del artículo, se cruzó con TikTok en Twitter aclarando que ella "nunca mencionó GPS en la nota" y que, en cambio, citaron a Maureen Shanahan, representante de la red social, quién marcó que tenian ubicaciones apróximadas a través de la dirección IP de los usuarios. "No usar GPS no quiere decir que no podrían utilizar la ubicación apróximada para monitorear a ciertos individuos", agregó la periodista.

El artículo indicó que el equipo de auditorías internas de ByteDance planeaba viligar a al menos dos estadounidenses quienes "nunca habían tenido una relación de empleados con la compañía". Normalmente el sector vigila a quienes hayan tenido algún vinculo de trabajo con la empresa.

TikTok Estados Unidos TikTok. Foto: Reuters

La acusación está basada en material que Forbes analizó pero no incluyó en detalle sobre quienes eran potenciales espiados o por qué ByteDance querría su ubicación. El medio argumentó que pondría a sus fuentes en riesgo.

Aunque Forbes remarca que TikTok no contestó a si alguna vez su equipo de auditorías tuvo como objetivo a políticos, activistas, figuras públicas o periodistas estadounidenses, en su hilo de tweets la compañía dijo que la aplicación "nunca fue utilizada contra esos grupos". Además aseguró que despedirían a cualquiera haciendo lo que el medio acusa.

TikTok EEUU China.jpg TikTok. Forbes

Estados Unidos está preocupado por la seguridad de la información en TikTok en especial por como el gobierno de China podría utilizarla. En junio el CEO de TikTok, Shou Zi Chew, escribió una carta describiendo como la compañía planeaba mantener los datos de sus usuarios estadounidenses separados de ByteDance.