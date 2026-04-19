Tragedia en Chubut: un jubilado murió por un ataque de perros pitbull + Seguir en









El hecho ocurrió este sábado en la zona norte de la ciudad de Puerto Madryn, en una vivienda ubicada sobre la calle Thomas Espora.

Trágica muerte en Chubut con dos pitbull.

La ciudad de Puerto Madryn, Chubut se encuentra conmocionada tras la muerte de un hombre de 65 años este sábado. La víctima perdió la vida a causa de las heridas sufridas al ser atacado por un pitbull de su propia familia, mientras intentaba intervenir en una pelea entre dos perros de esa raza.

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El hecho ocurrió en la zona norte de la ciudad de Puerto Madryn, en una vivienda ubicada sobre la calle Thomas Espora, pasadas las 19 horas. El incidente se desencadenó cuando al menos tres perros de la misma casa comenzaron a pelear, alterando por completo la calma en el hogar. Ante el estallido de violencia, los hijos de la familia intervinieron inicialmente.

La muerte del hombre de Chubut que fue atacado por dos pitbull La tragedia se desencadenó minutos más tarde, cuando el abuelo de los jóvenes decidió mediar en el conflicto. Fue entonces atacado por uno de los dos perros, que le causó una profunda herida en una de sus piernas. Aun herido, el hombre consiguió entrar a la casa por sus propios medios.

Debido a la pérdida masiva de sangre, su cuadro se volvió irreversible. El jubilado sufrió una severa descompensación apenas minutos después, perdiendo la vida antes de que los servicios de emergencia lograran brindarle asistencia.

Los resultados preliminares de la autopsia ofrecieron información crucial sobre el fallecimiento. Conforme a lo reportado por ADN Sur, los peritos determinaron que una lesión en la arteria femoral causó una pérdida de sangre severa, lo que derivó en el deceso poco tiempo después del incidente.

Para investigar las circunstancias del hecho, la fiscal Ivana Berazategui tomó la causa. En paralelo, peritos de criminalística y agentes policiales acudieron al lugar del ataque para realizar las inspecciones necesarias y recabar testimonios de los presentes.