Bono ANSES de $70.000 en abril: el listado definitivo de quiénes no lo cobran y cómo consultar tu haber

El organismo previsional dio a conocer quienes con aquellos beneficiarios que ya no podrán acceder al bono extra derante este mes.

Si el haber es mayor al mínimo, el bono se reduce de manera proporcional para no exceder el tope.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) , organismo estatal dependiente de el Ministerio de Capital Humano, confirmó la vigencia del bono extraordinario para jubilados y pensionados, que continuará vigente durante todo el mes de abril de 2026.

Aunque este beneficio no lo van a recibir todos, ni tampoco va a alcanzar con el mismo monto. Este complemento para los haberes mensuales, está pensado para ayudar a quienes perciben los montos mas bajos del reparto. Busca tratar de evitar que las jubilaciones y pensiones pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

Pero, está sujeto a un esquema de ingresos que determina quiénes pueden acceder al monto completo, quiénes reciben una suma menor (un proporcional) y quiénes quedan totalmente excluidos.

El bono completo, que es de 70.000 pesos, está solamente destinado a quienes reciben la jubilación mínima o las pensiones más bajas.

En abril de 2026, el haber mínimo quedó fijado en $380.319, por lo que solo las personas que cobran ese monto, pueden acceder al refuerzo total. Este grupo incluye a los jubilados del sistema general, pensionados (como quienes perciben Pensiones No Contributivas o la Pensión Universal para el Adulto Mayor) y beneficiarios con ingresos iguales al monto mínimo.

Para estos casos, el bono se suma al haber mensual directamente (no es necesario realizar ningún trámite adicional), lo que aumenta el ingreso total a unos $450.319. Este monto final también sirve como guía y límite para determinar cómo se aplica el refuerzo en los otros casos. Así quedaría el monto final con y sín bono:

Jubilación mínima: $380.319,31

Jubilación mínima con bono: $450.319,31

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $304.255,44

PUAM con bono: $ 374.255,44

Pensiones No Contributivas: $ 266.223,52

PNC con bono: $ 336.223,52

Jubilados Córdoba Imagen: Freepik

Jubilados con doble beneficio: ¿qué pasa si cobro jubilación y pensión?

Depende de la suma total de tus ingresos. Para abril de 2026, el bono de $70.000 se paga completo solo a quienes perciben un haber mínimo, el cual en conjunto con el bono suma un tope de $450.319,31.

Si la suma de tus dos prestaciones es menor o igual a $450.319,31 (en abril 2026): Podés cobrar el bono de $70.000 completo o un proporcional que te permita llegar a ese monto. En el caso de que cobres más que la mínima pero menos del tope máximo del beneficio, se te depositará un proporcional hasta alcanzar los 450.319,31 pesos.

Por ejemplo, si un jubilado cobra $390.000, el bono que va a recibir va a ser de $60.319, para alcanzar el límite fijado.

Si la suma de tus dos beneficios supera el tope de $450.319,31, dejás de cumplir los requisitos y no podrás cobrar el bono de $70.000. Esto es debido a que el refuerzo está destinado únicamente a los ingresos más bajos del esquema.

oficina anses 1

Pensiones de privilegio y regímenes especiales: ¿están alcanzados?

Los beneficiarios de prestaciones que quedan excluidos del bono son aquellos jubilados y pensionados con haberes superiores a $450.319,31, los titulares de regímenes especiales o pensiones de privilegio que superan el límite, y los beneficiarios de más de un haber previsional cuyo ingreso total excede el tope límite.

El esquema de ANSES para abril de 2026 prioriza el bono de $70.000 para los jubilados y pensionados de menores recursos, garantizando que el ingreso total no supere los $450.319,31.

El objetivo principal del beneficio es poder aligerar el impacto de la inflación en los haberes mínimos y reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables frente a la pérdida de poder adquisitivo.