Hígado graso en aumento: qué hay detrás de la enfermedad que duplica sus casos, según expertos

Desde el Hospital de Clínicas de la UBA, especialistas advierten sobre una transformación en la tendencia epidemiológica de las patologías hepáticas.

Con motivo del Día Mundial del Hígado este 19 de abril, expertos del Hospital de Clínicas de la UBA advierten sobre un preocupante cambio en el mapa de la salud hepática. El crecimiento constante del hígado graso en el país ya lo posiciona como la segunda razón principal por la que los argentinos requieren un trasplante de órgano.