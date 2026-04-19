Con motivo del Día Mundial del Hígado este 19 de abril, expertos del Hospital de Clínicas de la UBA advierten sobre un preocupante cambio en el mapa de la salud hepática. El crecimiento constante del hígado graso en el país ya lo posiciona como la segunda razón principal por la que los argentinos requieren un trasplante de órgano.
19 de abril 2026 - 12:50
Hígado graso en aumento: qué hay detrás de la enfermedad que duplica sus casos, según expertos
Desde el Hospital de Clínicas de la UBA, especialistas advierten sobre una transformación en la tendencia epidemiológica de las patologías hepáticas.
-
Por qué aparece la "alergia de otoño" y como diferenciarla de un resfriado común
-
Christina Applegate fue internada en medio de su lucha contra la esclerosis múltiple: qué se sabe sobre su salud
Noticia en desarrollo.-
Dejá tu comentario