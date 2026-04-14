Caso Ángel: la Justicia confirmó la imputación de la madre y el padrastro por el asesinato del menor

Los acusados Mariela Altamirano y Maicol González se presentaron en la audiencia para prestar testimonio. Sumado a las imputaciones, la Justicia ordenó la prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa.

En su testimonio, el padrastro del menor manifestó: “En todo momento estuvimos en el hospital, teníamos miedo de tantas cosas que habían puesto en las redes sociales”.

La Justicia confirmó este martes la imputación de la madre y padrastro de Ángel López , el nene muerto en Comodoro Rivadavia, Chubut, por el cargo de “ homicidio agravado por el vínculo ". Fue luego de una audiencia en la que también se indicó que seguirán detenidos de forma preventiva.

La medida responde a los acusados Mariela Altamirano y Maicol González, quienes desde las 11 prestaron declaración en la audiencia de imputación en la Oficina Judicial de los tribunales penales de barrio Roca. Sumado a las imputaciones, la Justicia ordenó la prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa.

La mujer no declaró y, según las imágenes de la transmisión, durante la audiencia mantuvo una postura de frialdad y silencio , evitando cruzar mirada con los familiares paternos de la víctima y con Lorena Andrade, la madrastra del nene.

González, por su parte, sí hizo uso de la palabra y se defendió: “ Nosotros somos inocentes . Nosotros también queremos saber qué le pasó”. Además, el sospechoso dio detalles sobre la noche previa a la que murió el menor, al sostener que estaban "mirando tele en nuestra cama, Mariela, la bebé y yo. Ángel en su cucheta. Llegó la hora de dormir, nos acostamos y a la mañana me levanté para preparar el mate como todas las mañanas".

A partir de ese momento, de acuerdo a su relato, todo se descontroló: “Ahí me di cuenta de que no tenía aliento. Entre medio de la desesperación que nos agarró, llamamos a la ambulancia, que empezó a hacerme preguntas y yo le decía que vinieran rápido, que dejaran de hacer preguntas”, agregó.

madre y padastro de ángel El padrastro de Ángel sostuvo que la mañana de su muerte sintieron que el menor "roncaba y de repente dejó de hacerlo".

“En el momento que confirmaron que estaban yendo. Mientras Mariela le hacía RCP, lo vestimos así nomás, le pusimos una campera y fuimos a ver si había algún vecino que pudiera llevarnos al hospital más rápido que la ambulancia. Una vecina intentó llevarnos, pero tenía la rueda pinchada”, contó González.

Fue entonces cuando, precisó, llegó la ambulancia. “A ellos no les salía hacer RCP. Cuando llegaron efectivos policiales, llevaron a Ángel en una ambulancia y en otra fue Mariela. Yo me quedé buscando mamadera, pañales, para dejar a la bebé con la vecina, y ahí es cuando fui hasta el hospital por mi propia cuenta, con un vecino que me acercó”.

En su testimonio, el acusado manifestó: “En todo momento estuvimos en el hospital, teníamos miedo de tantas cosas que habían puesto en las redes sociales”. Y denunció: “No nos dan nuestro derecho a defendernos desde el primer día que lo llevamos al hospital. Las redes sociales nos tratan de un montón de cosas”.

Sobre la crianza del menor, González aseguró que “al nene se lo corregía como a cualquier nene, se le sacaba la tele o el juguete, como cualquier corrección. Pero esas barbaridades que dicen de golpes, maltratos o agua fría, no”.

Asimismo, cuestionó: “A nosotros ni siquiera nos dieron la posibilidad de ir a despedirnos, de ir al velorio; nos tuvimos que enterar por las noticias cuando lo estaban llevando”. Sobre el final, hizo un pedido: “Que nos dejen de culpar, nosotros somos inocentes, lo encontramos en la cama”.

Habló el padre de Ángel, el nene que murió en Comodoro Rivadavia, tras la detención de la madre y su pareja: "Vamos a hacer que paguen"

Los resultados de la autopsia preliminar de Ángel López han conmocionado a Comodoro Rivadavia al revelar que el menor de cuatro años sufrió al menos 20 impactos precisos en el cráneo. Tras conocerse el peritaje del Cuerpo Forense de Chubut, la Justicia dispuso la detención inmediata de su madre y su padrastro. En las puertas de la fiscalía, Luis, el padre del niño rompió el silencio para clamar justicia.

"Vamos a pedir justicia. Sí hay mas gente involucrada vamos a hacer que paguen", expresó Luis tras la mención de la detención de Mariela Altamirano y Michel Kevin González por distintos medios de comunicación. "Claro que estoy de acuerdo con la detención, era lo mínimo que había que hacer", agregó.

Roberto Castillo, el abogado que se constituye como querellante en la causa por la muerte de Ángel, llegó a Comodoro Rivadavia haces unas horas. Allí, también habló con los medios en la puerta de la fiscalía y expuso que “hay muchas pruebas que acredita que estas personas", refiriéndose a Altamirano y a González.