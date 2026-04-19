Así está el campo de juego del Monumental para el Superclásico River-Boca

El césped mejoró pero está lejos de estar en condiciones ideales para el partido de esta tarde. ¿Influirá en el juego?

A pocas horas de una nueva edición del Superclásico entre River y Boca de este domingo, el estado del campo de juego del estadio Monumental encendió las alarmas de todos, porque sigue estando de mala forma.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas , pese a que algunas cuentas de redes sociales mostraron imágenes del campo de juego como si hubiera mejorado, drones de canales de noticias mostraron desde la altura la realidad del terreno donde hoy se disputará el Superclásico.

La intensa agenda de recitales en el recinto dejó secuelas visibles en el césped, que hoy se encuentra lejos de sus mejores condiciones de cara al duelo ante Boca Juniors por el Torneo Apertura.

Los shows del artista Bad Bunny, que se presentó durante tres noches consecutivas —el 13, 14 y 15 de febrero—, junto con el reciente recital de AC/DC, provocaron un fuerte deterioro en el terreno de juego. La gran cantidad de público que asistió a ambos eventos impactó directamente sobre el césped, que sufrió el desgaste por la estructura montada y el tránsito constante.__IP__

En el partido frente a Carabobo FC la pelota no rodó de manera uniforme, complicando el desarrollo del juego y habrá que ver que sucede esta tarde.

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Superclásico 2026: cuál es el plantel más caro y quiénes son los jugadores más valiosos

El fútbol argentino se paraliza nuevamente ante una nueva edición del Superclásico. Boca y River arriban en excelente forma tras lograr triunfos en respectivos sus torneos internacionales. El Xeneize goleó a Barcelona de Ecuador en la Bombonera, mientras los Millonarios superaron por la mínima a Carabobo en el estadio Más Monumental.

En dichos encuentros, la diferencia radicó en el talento de los protagonistas, quienes cuentan con diversas estrellas mundiales entre sus filas. Ambos planteles poseen figuras de enorme jerarquía y esto las posiciona como las nóminas más costosas del país. ¿Pero cuál es el más costoso y quién tiene los futbolistas mejor valorados en el mercado?

River vs Boca: qué equipo tiene una mejor valoración de mercado

Es necesario remarcar que el cálculo considera el valor actual según rendimiento, ya que muchos integrantes poseen cláusulas que superan incluso el monto total de la delegación. Boca, al sumar juveniles junto a figuras, tiene una plantilla valorada en 99,3 millones de dólares.

Por su parte, River supera esa cifra. El equipo de Eduardo Coudet, entre piezas titulares y relegados, está tasado en 108,5 millones. Sin embargo, existe un detalle relevante: Kendry Páez se destaca como uno de los activos más caros de los Millonarios, pero juega a préstamo sin opción de compra para la banda roja.

zeballos Zeballos, de los players más valorados del plantel de Boca.

Los 5 jugadores más caros del Superclásico

El fútbol argentino cuenta con figuras de mucho renombre, y Boca y River tienen a los futbolistas más caros que hay en el país. De todas formas, si hay que resaltar a quienes mejor valorados están en el mercado, hay cinco jugadores que destacan.

Para esto hay que volver a remarcar lo de Páez: es el más costoso si se toman los dos planteles, pero en caso de ser vendido a los 11 millones que se estima que cuesta, nada de ese dinero podrá ingresar a las arcas de Núñez, ya que está cedido sin cargo ni opción de compra.

Aníbal Moreno encabeza la cima tras ser el refuerzo estelar de River en la última ventana de transferencias cuyo valor es cercano a los 10 millones de dólares. Debajo aparece Lautaro Rivero, con una estimación cercana a los 8 millones. En la misma línea figuran Santiago Ascacibar, reciente incorporación Xeneize, y Exequiel Zeballos, quien amargó al rival de toda la vida durante el último Superclásico disputado.

Finalmente, quien cierra la lista con el mismo valor es Milton Delgado. De gran labor en el Mundial Sub 20 con Argentina, se ganó un puesto en un mediocampo que comparte con estrellas como el Ruso, Leandro Paredes y Ander Herrera.