Nación le giró $4.000 millones a Chubut para hacer frente a los incendios forestales

Son Aportes del Tesoro Nacional que el ministro del Interior, Diego Santilli, se había comprometido a traspasarle a la provincia. El fuego ya consumió cerca de 40.000 hectáreas.

El Gobierno le giró $4.000 millones a Chubut en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para hacer frente a las consecuencias de los incendios forestales que se reavivaron en las últimas semanas y que ya consumieron cerca de 40.000 hectáreas.

Como anticipó Ámbito , el ministro del Interior, Diego Santilli , se había comprometido con el gobernador Ignacio Torres a girar los fondos durante una conversación telefónica que ambos mantuvieron semanas atrás, luego de postergarse una visita del funcionario nacional a suelo chubutense.

A la par, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la asignación de más de $129.000 millones en subsidios para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios , destinados a equipamiento, capacitación, funcionamiento institucional y fortalecimiento operativo frente a emergencias.

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 91/2026 , lleva la firma de la ministra Alejandra Susana Monteoliva y se enmarca en lo dispuesto por la Ley 25.054 , que regula el financiamiento y funcionamiento del sistema de bomberos voluntarios en la Argentina.

Según el artículo 1° de la resolución, el Gobierno destinó $100.810.319.998,50 a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado, incluidas en el Anexo I de la norma.

Cada entidad percibirá $94.924.971,75, que deberán ser utilizados para la compra de equipamiento, materiales, indumentaria, elementos de protección personal y otros insumos vinculados a la lucha contra el fuego y la protección civil, así como para su mantenimiento y conservación.

El fuego ya arrasó con 40.000 hectáreas

En cuanto a la situación de los incendios, en las últimas horas un leve descenso de la temperatura y una llovizna suave ralentizaron el avance de las llamas, que se mantiene activo y con múltiples frentes. En el operativo trabajan alrededor de 500 personas, entre ellos más de 270 brigadistas desplegados en distintos puntos del país, además de bomberos voluntarios y personal de apoyo.

"Está lloviendo desde la madrugada, poca cantidad pero con continuidad y, según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones podrían repetirse en los próximos días, lo que genera expectativas de alivio en una región duramente castigada por el fuego", dijo el presidente de la federación de bomberos de Chubut, Rubén Oliva.

No obstante, los lugareños son escépticos con la ventana climática y creen que "sólo las lluvias que se esperan para abril podrán detener el avance del fuego".

Ruta 40 incendios Chubut Los incendios en Chubut afectaron a la Ruta 40. X

Mientras el fuego arrasa con vegetación autóctona y bosques implantados, la Justicia Federal inició una investigación para determinar si el desempeño de quienes coordinan el operativo de lucha contra las llamas fue el adecuado para frenar el avance de los focos ígneos.

La investigación está enfocada en el incendio que comenzó el 9 de diciembre pasado en inmediaciones del lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, y avanzó luego a territorio provincial, donde se unió a otro incendio desatado dentro de jurisdicción chubutense.

El fiscal federal Santiago Roldán comanda la pesquisa, que tiene como finalidad determinar la actuación y posible responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del fuego en el siniestro que continúa activo. En este sentido, la fiscalía descentralizada solicitó informes a la Administración de Parques Nacionales y al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.