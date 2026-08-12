Terremoto en Colombia: 240 muertos, miles de desaparecidos y una búsqueda contra reloj para hallar sobrevivientes

El sismo de magnitud 7,4 dejó además más de 1300 heridos y graves daños en hospitales, escuelas y aeropuertos de varias ciudades.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia dejó 240 muertos, más de 1300 heridos y unos 2000 desaparecidos , según el último balance oficial. Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes entre los escombros, mientras crece la dimensión de los daños en Pereira, Cali y otras zonas afectadas.

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El fuerte movimiento ocurrió el lunes por la mañana y provocó el derrumbe de al menos 61 edificios , además de graves daños en hospitales, instituciones educativas y aeropuertos. Las autoridades calificaron el episodio como el terremoto más fuerte registrado en el país durante la última década.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella , declaró el estado de desastre nacional y decretó tres días de duelo. Durante ese período, las banderas nacionales permanecerán a media asta en edificios públicos, embajadas y consulados de Colombia en el exterior.

Los departamentos con mayor cantidad de víctimas son Risaralda, especialmente Pereira, y Valle del Cauca, con Cali como una de las ciudades más afectadas . La tragedia volvió a recordar el terremoto de 1999, que dejó casi 1200 muertos en la zona cafetera.

Abelardo de la Espriella declaró el estado de desastre nacional y decretó tres días de duelo por las víctimas del terremoto.

El temblor se registró alrededor de las 7.40 de la mañana , cuando comenzaban las actividades laborales y escolares. En Bogotá, numerosos habitantes sintieron con fuerza el movimiento, especialmente quienes se encontraban dentro de edificios altos.

En un primer momento, el Servicio Geológico Colombiano informó una magnitud de 6,7 y una profundidad de 96 kilómetros. Luego, el Servicio Geológico de Estados Unidos estableció que el terremoto había alcanzado una magnitud de 7,4, dato que posteriormente confirmó el organismo colombiano.

El terremoto de magnitud 7,4 provocó una de las emergencias más graves de los últimos años en Colombia. @MundoEConflicto

El epicentro fue ubicado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aproximadamente a 20 kilómetros de esa localidad. El movimiento fue registrado por 32 estaciones de la red sismológica nacional.

Pereira y Cali concentran las tareas de rescate

En Pereira, una de las ciudades más golpeadas, los equipos de emergencia continúan removiendo restos de edificios en busca de personas atrapadas. Al menos 60 personas murieron en la ciudad, de acuerdo con el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.

La situación también generó cortes de servicios básicos. Casi toda Pereira quedó sin electricidad, mientras los vecinos recorrían las calles con linternas y se sumaban espontáneamente a las tareas de asistencia.

“Mi ilusión es encontrar a alguien con vida, hacer lo más que se pueda”, dijo Kevin Restrepo a la AFP. “Es horrible. Todo el mundo está poniendo de su parte, no importa que ya haya caído la noche”, agregó.

Las autoridades colombianas contabilizan cientos de muertos, más de 1300 heridos y unos 2000 desaparecidos. Sw

En Cali, la tercera ciudad más poblada del país, el alcalde Alejandro Eder decretó un toque de queda hasta las 6 de la mañana, mientras los rescatistas se concentraban en los barrios con mayores daños. La ciudad registra hasta ahora 85 muertos y al menos 885 heridos.

“Llegar hasta acá fue impresionante, parecía el fin del mundo, los carros y las motos en contravía buscando sus seres queridos”, relató el socorrista Nelson Moreno, que participa de la búsqueda de una amiga entre dos torres de cinco pisos que colapsaron.

Hospitales, escuelas y aeropuertos también fueron afectados

La emergencia también alcanzó a la infraestructura esencial. Según la Organización Mundial de la Salud, varios hospitales de Cali sufrieron daños, entre ellos el Hospital Universitario del Valle, donde colapsaron las áreas de cardiología y pediatría.

Además, la Clínica Nuestra fue evacuada y algunos pacientes en silla de ruedas debieron ser atendidos en las veredas. El balance presentado por el gobierno colombiano contabiliza 18 centros de salud averiados y 52 instituciones educativas afectadas.

Los daños alcanzaron hospitales, escuelas, edificios residenciales y aeropuertos en distintas zonas del país. @AlertaNews24

Los daños también alcanzaron al transporte aéreo: seis aeropuertos sufrieron afectaciones en su infraestructura y debieron suspender las operaciones de vuelos comerciales.

En Cali permanecen 188 personas desaparecidas, según informó De la Espriella. Mientras tanto, voluntarios y rescatistas siguen trabajando con herramientas básicas para retirar los escombros.

“Estamos haciendo todas las labores pertinentes para sacar a la gente con vida (...) Ha venido mucha gente, con dotaciones, con comida, ayudando a los bomberos, ayudando a las personas”, explicó Andrés Felipe Mejía, uno de los rescatistas voluntarios.