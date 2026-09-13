Grandes Talentos: la nueva iniciativa de la Caja de Jubilaciones de Córdoba para adultos mayores

La convocatoria busca generar espacios de participación cultural y reconocer capacidades, saberes y expresiones de quienes tienen 55 años o más.

La Caja de Jubilaciones de Córdoba presentó Grandes Talentos , una propuesta destinada a personas mayores que busca poner en primer plano sus capacidades artísticas y creativas. La iniciativa apunta a generar espacios de participación, encuentro e intercambio a través de distintas expresiones culturales.

La convocatoria forma parte de un trabajo conjunto entre organismos provinciales y municipales para promover la participación activa de las personas mayores . El programa contempla instancias de presentación en distintos puntos de Córdoba y una etapa final prevista en el Teatro Real.

"Grandes Talentos" es un certamen artístico y cultural pensado para reconocer y visibilizar los conocimientos, habilidades y expresiones de las personas mayores. La iniciativa busca que la edad no sea un límite para seguir participando de actividades culturales y compartir aquello que cada persona sabe hacer.

El programa propone distintas instancias de presentación en espacios de la ciudad de Córdoba, el interior provincial y otros ámbitos comunitarios. La idea es que quienes participen puedan mostrar su talento frente a otros vecinos y, al mismo tiempo, formar parte de una experiencia colectiva.

La convocatoria contempla la participación en representación de una institución. Entre las organizaciones que pueden estar vinculadas al programa aparecen centros de jubilados, centros vecinales, clubes, bibliotecas populares, parroquias, organizaciones sociales, talleres municipales y centros culturales , entre otras.

Las presentaciones se organizan alrededor de distintas disciplinas. Entre las categorías previstas se encuentran canto, folclore, tango, danza, teatro, poesía, música instrumental, humor y narración oral. También existe la posibilidad de presentar otras expresiones artísticas, de acuerdo con las bases de la convocatoria.

El jurado estará integrado por referentes del ámbito artístico, cultural y comunitario. Además, el público tendrá participación en las instancias iniciales y en la final, funcionando también como una voz dentro de la evaluación. La definición está prevista para el 27 de noviembre en el Teatro Real, donde se realizará la gran final del certamen.

El escenario será punto de encuentro para participantes de distintas localidades. Magnific

Objetivos principales: visibilizar la experiencia y creatividad de las personas mayores

Uno de los ejes centrales de "Grandes Talentos" es cambiar la mirada sobre la vejez y poner el foco en las capacidades que las personas pueden seguir desarrollando y compartiendo.

El programa busca visibilizar talentos que muchas veces permanecen en ámbitos privados, como un taller, un centro de jubilados, una institución barrial o una actividad que se practica por gusto personal. La convocatoria abre la posibilidad de llevar esas expresiones a un espacio público y compartirlas con otras personas.

También apunta a fortalecer los vínculos comunitarios. La participación de instituciones permite que clubes, centros vecinales, bibliotecas y otras organizaciones tengan un papel activo en el proceso. Así, una actividad artística puede convertirse también en una instancia de encuentro entre vecinos.

Otro de los objetivos es promover la participación activa de las personas mayores. El programa parte de una idea sencilla: jubilarse no implica dejar de crear, aprender, enseñar o participar de la vida cultural. Las experiencias acumuladas durante décadas pueden convivir con nuevas inquietudes y formas de expresión.

La convocatoria reúne diferentes disciplinas vinculadas con la cultura y el arte.

¿Quiénes pueden participar y cuáles son los requisitos?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 55 años que residan en la provincia de Córdoba. Los participantes pueden presentarse como solistas, dúos o grupos, aunque deben representar a una institución correspondiente a la jurisdicción donde se desarrolla la instancia de participación.

Entre las instituciones contempladas se encuentran centros de jubilados, centros vecinales, clubes, bibliotecas populares, parroquias, organizaciones sociales, talleres municipales y centros culturales. La representación institucional forma parte de la lógica comunitaria que propone el certamen. Las disciplinas disponibles incluyen:

canto

folclore

tango

danza

teatro

poesía

música instrumental

humor

narración oral

otras expresiones artísticas

Pasos para inscribirse y enviar tus propuestas

Las personas interesadas deben completar el formulario de inscripción correspondiente a la convocatoria. De acuerdo con la información oficial difundida por la Municipalidad de Córdoba, la inscripción debe realizarse hasta el lunes anterior a la audición correspondiente.

El procedimiento comienza con la elección de la disciplina artística y la institución que representará al participante. Luego se deben completar los datos solicitados en el formulario y atender las condiciones establecidas para la presentación.

Una vez realizada la inscripción, cada postulante deberá participar de la instancia de audición que corresponda. Las presentaciones serán evaluadas por el jurado y también tendrán participación del público en determinadas etapas.

La convocatoria está pensada para que las personas mayores puedan mostrar aquello que saben hacer, pero también para generar nuevos encuentros. Por eso, la experiencia no termina necesariamente en el resultado del certamen: el recorrido incluye la posibilidad de compartir escenarios, conocer a otros participantes y fortalecer los vínculos con las instituciones de cada comunidad.

La gran final tendrá lugar el 27 de noviembre en el Teatro Real. Hasta entonces, las distintas etapas permitirán conocer propuestas de personas mayores de diferentes espacios de Córdoba.