Alerta por mails falsos de ARCA: roban datos bancarios a través de correos fraudulentos + Agregar ámbito en









Una campaña de engaño imita las comunicaciones oficiales para apurar a los usuarios y así quedarse con sus credenciales importantes.

ARCA alertó por nuevas maniobras que circulan por correo electrónico. Pexels

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) alertó a los contribuyentes por una nueva estafa que circula por correo electrónico y busca generar miedo en el usuario con supuestas deudas pendientes, irregularidades fiscales o hasta problemas con el CUIT.

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Los mensajes que llegan parecen reales, pueden incluir información verdadera del destinatario y hasta copiar el diseño del organismo. El objetivo es llevar a la persona a una página falsa para conseguir contraseñas, claves fiscales o la información financiera.

Los mensajes falsos pueden copiar el diseño y los datos de una comunicación oficial. Pexels La nueva maniobra de phishing que suplanta la identidad de ARCA Uno de los correos detectados llega con el asunto “Inconsistencias detectadas en su CUIT — regularización requerida”. El mensaje asegura que existen diferencias entre los comprobantes electrónicos emitidos y los ingresos declarados. Después fija un plazo de diez días hábiles para resolver el supuesto problema y amenaza con restringir la clave fiscal o revisar la categoría del Monotributo. También aparecieron otras variantes que hablan de:

deudas impositivas

fiscalizaciones pendientes

encomiendas internacionales retenidas

supuestas irregularidades en el CUIT Los estafadores pueden incluir nombre, CUIT y otros datos verdaderos para darle mayor credibilidad al mensaje. Además, copiar el logo, los colores o una firma institucional es muy fácil. Hasta los textos pueden estar bien redactados y personalizados, de tal manera que sea muy difícil detectar la estafa. Una señal está en el remitente, ya que detectaron direcciones como [email protected], que no pertenece al dominio oficial @arca.gob.ar, además de variantes que cambian letras o caracteres para pasar desapercibidas.

La urgencia es una de las señales en este tipo de estafas. Magnific El peligro de los links engañosos: cómo funcionan para vaciar cuentas El punto más peligroso se da cuando el correo te pide que presiones un botón o enlace para consultar el supuesto problema. Ese acceso te lleva a una web que copia la estética oficial, pero está manejada por los delincuentes. Ahí mismo pueden llegar a pedirte:

clave fiscal

contraseñas

números de tarjeta

datos de cuentas bancarias

credenciales de home banking Una vez que la víctima entrega esa información, los atacantes pueden intentar entrar a sus cuentas, hacer compras o transferencias sin autorización. La estrategia se apoya en generar urgencia y miedo para que la persona actúe rápido y no revise quién le mandó realmente el mensaje. Si ya se ingresó la clave fiscal en una página sospechosa, la recomendación es cambiarla inmediatamente desde el canal oficial y revisar los accesos registrados. Cuando se compartieron datos bancarios o de tarjetas, también hay que contactar cuanto antes al banco o billetera virtual, pedir un bloqueo preventivo y desconocer cualquier movimiento que no haya sido autorizado. Ante cualquier duda, hay que revisar la información desde los canales oficiales. Magnific Qué comunicó ARCA oficialmente sobre las solicitudes de datos y pagos ARCA fue clara sobre este tipo de mensajes diciendo que nunca solicita pagos ni datos personales por correo electrónico. Los correos reales pueden informar que existe una nueva comunicación, pero el contenido debe consultarse directamente dentro del Domicilio Fiscal Electrónico, ingresando desde la página oficial o desde la aplicación. El organismo tampoco usa la aplicación de WhatsApp, llamadas telefónicas o redes sociales para pedir contraseñas, exigir pagos de impuestos o resolver supuestas irregularidades. Entonces, ante la llegada de un mensaje sospechoso, se recomienda: no responder

no abrir enlaces

no descargar archivos adjuntos

ingresar manualmente a la página oficial

revisar el Domicilio Fiscal Electrónico Los correos fraudulentos también pueden reenviarse a para su análisis. ARCA recomienda enviar el encabezado completo sin modificar, ya que contiene información técnica que puede servir para rastrear el origen del mensaje. La clave fiscal es personal y no debe compartirse. Ante cualquier duda sobre una deuda o trámite, la comprobación se tiene que hacer entrando directamente a los canales oficiales y no desde los links recibidos por mail.

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