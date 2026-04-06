Cancelaciones en el tren Roca: un hombre armado tomó de rehén a una mujer en la estación de Temperley

Las líneas Ezeiza, Alejandro y Bosques operan con dificultades por la presencia de un hombre armado en la estación de Temperley.

La presencia de un hombre armado en la Estación de Temperley provocó un operativo polícial que afecta los servicios del Roca.

Los servicios del tren Roca están registrando demoras y cancelaciones este lunes por la tarde, producto de un operativo policial en la zona de Temperley. Los ramales que están atravesando demoras y problemas para sus usuarios son el de Ezeiza, Alejandro y Bosques.

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Las demoras e incluso en algunos casos la interrupción total del servicio, se debe a la presencia de un hombre armado que habría tomado al menos una rehén en la estación de Temperley, según informaron fuentes oficiales.

Apenas pasadas las 15 horas, se reportó la presencia del agresor en el andén 2, que habría ingresado a la formación -según testigos que se encontraban en el lugar- tras ser perseguido por miembros de la Policía Bonaerense, luego de haber robado -presuntamente- un local en el mismo Temperley.

Sin otra vía de escape , optó por ingresar al tren y tomó de rehén a una mujer , para no entregarse. Personal de trenes argentinos, Policía Federal y Policía Provincial continúan trabajando en el lugar, concentrando el operativo en los andenes, y manteniendo la circulación ferroviaria detenida.

La mujer finalmente fue evacuada por los efectivos policiales e intercambiada por un agente, que tomó el lugar de la chica. Según algunos pasajeros que bajaron de la formación en la que ocurrió el hecho, el delincuente habría amenazado con detonar una granda.

El sujeto finalmente fue reducido por los efectivos policiales.

Pasajeros en Lomas de Zamora, afectados

El episodio impactó de lleno en la dinámica habitual del servicio y provocó importantes aglomeraciones en los andenes de Constitución, así como en estaciones clave del recorrido como Lanús y Banfield.

En medio de la incertidumbre por la normalización del servicio, muchos usuarios comenzaron a buscar alternativas para poder continuar sus viajes, volcándose principalmente a las líneas de colectivos que circulan por la avenida Hipólito Yrigoyen (Pavón).

Desde la empresa ferroviaria señalaron que el operativo policial sigue en curso en la zona y que trabajan para restablecer la circulación lo antes posible, aunque sin precisar plazos concretos.