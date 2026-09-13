"Estoy embarazada, tengo 10 años, fue mi tío": el alarmante mensaje que apareció en el baño de una escuela de San Juan

El mensaje advertía que una niña de 10 años estaba embarazada y señalaba a su tío como responsable. Educación confirmó que la menor fue identificada.

La Justicia intervino luego de que las autoridades escolares informaran sobre el mensaje encontrado en el establecimiento.

Un mensaje escrito en el baño de una escuela de San Juan puso en alerta a las autoridades y derivó en una investigación judicial por un posible caso de abuso sexual infantil. El escrito hacía referencia a una niña de 10 años que aseguró estar embarazada y señaló a su tío como responsable. La menor ya fue identificada.

El escrito fue encontrado el viernes pasado en uno de los baños de la escuela Carlos María del Alvear , ubicada en la zona residencial Villa San Damián, en el departamento de Rawson. Junto a las palabras, quien realizó la pintada dibujó además una carita triste , en una señal que encendió la alarma dentro de la institución.

“Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años, fue mi tío”, decía el mensaje que posteriormente fue eliminado por disposición de las autoridades gubernamentales. Aunque la pintada ya no estaba cuando llegaron los investigadores, su existencia pudo ser confirmada mediante imágenes y testimonios .

Las autoridades de la escuela dieron aviso a la Justicia y el fiscal de turno de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI), Duilio Ejarque , dispuso la intervención de las fuerzas de seguridad, pese a que hasta ese momento no había una denuncia formal por el supuesto abuso.

Tras recibir la notificación, integrantes de la unidad fiscal y efectivos policiales se trasladaron hasta el establecimiento para realizar los peritajes correspondientes. Durante el procedimiento, mantuvieron entrevistas con integrantes del cuerpo directivo, docentes y personas que habían visto el mensaje escrito en la pared.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar.

Sin embargo, al llegar al colegio, los investigadores comprobaron que la inscripción había sido borrada. Según informó el medio local Tiempo de San Juan, el Ministerio de Educación habría ordenado eliminar la pintada, aunque las autoridades pudieron reconstruir su existencia a partir de distintos registros.

A partir de entonces, la investigación se concentró especialmente en las cámaras de seguridad ubicadas en el sector de la escuela, con el objetivo de determinar quién escribió el mensaje. La identificación de esa persona podría resultar clave para conocer el origen de la advertencia y avanzar en la asistencia correspondiente.

Qué dijo la ministra de Educación

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, confirmó que la menor mencionada en el mensaje ya fue identificada y explicó que desde el sistema educativo se trabaja para contener a los estudiantes y abordar situaciones complejas.

“Son las cosas que suceden a diario en la escuela y que tenemos que abordarlas. Es una escuela que tiene contención de los gabinetes zonales y los aledaños, donde trabajamos para abordar no solamente a los compañeros sino también a los estudiantes que están ahí”, detalló durante una conferencia de prensa.

El Ministerio de Educación provincial informó que los gabinetes escolares trabajan en la contención de los estudiantes.

Fuentes también destacó la participación de la ANIVI y consideró que su intervención representa “un respaldo y apoyo para los educadores” que deben afrontar este tipo de situaciones dentro de las instituciones.

“Es una situación que ya escapa a la escuela, así que nosotros vamos a seguir conteniendo desde el lugar que nos ocupa. El gabinete escolar está trabajando con ellos y en otras escuelas y con dispositivos para detecciones tempranas de situaciones complejas”, explicó.

Finalmente, la funcionaria aseguró que la menor fue “detectada” y señaló que también se trabaja con “un grupo de estudiantes”, aunque no brindó mayores precisiones sobre los motivos de esa intervención.

Por el momento, la investigación continúa con el análisis de los registros de seguridad y los testimonios reunidos por la Justicia, mientras las autoridades educativas mantienen el acompañamiento dentro de la institución.