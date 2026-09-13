Cómo ver mi Historia Laboral en ANSES online

ANSES permite consultar online los aportes registrados, controlar los períodos trabajados y obtener la constancia de Historia Laboral sin ir a una oficina.

La Historia Laboral de ANSES se puede consultar desde mi ANSES o la aplicación oficial con la Clave de la Seguridad Social.

La Historia Laboral que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) permite revisar desde Internet los períodos de trabajo y los aportes previsionales que figuran registrados a nombre de cada persona. La consulta puede hacerse de manera personal y sin necesidad de concurrir a una oficina.

Para acceder, es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social e ingresar a mi ANSES . Allí se pueden consultar las declaraciones juradas de los empleadores, los aportes como trabajador de casas particulares, autónomo o monotributista y otra información previsional registrada.

La Historia Laboral es el registro que permite consultar los aportes previsionales que ANSES tiene asociados a una persona. Entre la información disponible aparecen las declaraciones juradas presentadas por los empleadores y los períodos registrados con aportes.

También pueden figurar los períodos correspondientes a trabajadores de casas particulares , trabajadores autónomos y monotributistas. Además, cuando corresponde, se incorpora información suministrada por las provincias cuyos sistemas previsionales fueron transferidos a la Nación.

La consulta resulta especialmente útil para controlar que los años trabajados estén correctamente registrados y verificar la información previsional antes de iniciar una jubilación u otro trámite relacionado con los aportes.

Requisitos para consultar tus aportes registrados por Internet

Para revisar la Historia Laboral online se necesita tener una Clave de la Seguridad Social y acceder a mi ANSES. La clave permite realizar distintas consultas y trámites desde una computadora o un celular, sin necesidad de presentarse personalmente.

La Clave de la Seguridad Social se puede generar desde el sitio oficial de ANSES o desde la aplicación mi ANSES. Para crearla, se solicita el número de CUIL, el número de trámite de la última versión del DNI y respuestas a preguntas destinadas a verificar la identidad.

Una vez habilitada, la clave permite ingresar a las prestaciones y consultas disponibles. ANSES señala que la Clave de Nivel 2 alcanza para la mayoría de las gestiones y consultas disponibles en mi ANSES y Atención Virtual.

Cómo ingresar a Mi ANSES con Clave de la Seguridad Social

El procedimiento es online y comienza al ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la cuenta personal, hay que dirigirse al apartado “Trabajo” y seleccionar “Consultar Historia Laboral”.

En esa sección se puede visualizar el detalle de los períodos laborales que aparecen registrados en el sistema. La consulta permite controlar la información antes de realizar una gestión previsional y detectar posibles diferencias entre los años efectivamente trabajados y los que figuran en ANSES.

El mismo trámite también puede realizarse desde la app mi ANSES, por lo que no es necesario utilizar una computadora. La Clave de la Seguridad Social funciona tanto para la aplicación como para las consultas disponibles desde el sitio web oficial.

¿Cómo descargar e imprimir la Constancia de Historia Laboral en PDF?

Una vez realizada la consulta, la Constancia de Historia Laboral emitida desde la página de ANSES tiene validez para los trámites correspondientes. Según el organismo, no necesita ser autenticada con sello ni con la firma de un agente de ANSES.

Esto permite guardar la constancia en formato digital o imprimirla cuando sea necesario presentarla. Es recomendable conservar una copia si se está revisando la información previsional para una futura jubilación o para realizar otro trámite relacionado con los aportes.

Además de esta constancia, los trabajadores pueden solicitar un Reconocimiento de Servicios, que consiste en una resolución firmada por ANSES donde constan los aportes jubilatorios registrados en el ámbito nacional. Este trámite tiene una finalidad diferente y puede resultar útil cuando se necesita acreditar formalmente los servicios reconocidos.

Qué hacer si faltan años trabajados o aportes en el sistema

Si al consultar la Historia Laboral aparecen períodos que no coinciden con los años efectivamente trabajados, es importante conservar toda la documentación que permita acreditar esos períodos. La diferencia puede deberse a que determinados aportes todavía no estén registrados o a inconsistencias en la información declarada.

Antes de iniciar un trámite previsional, conviene revisar con atención cada período y reunir documentación laboral que pueda respaldar los años que no figuran. De esta manera, se puede solicitar ante ANSES la revisión o reconocimiento de esos servicios según corresponda.

Si la situación requiere una acreditación formal de los aportes registrados a nivel nacional, existe el trámite de Reconocimiento de Servicios, mediante el cual ANSES emite una resolución con los servicios y aportes previsionales reconocidos.