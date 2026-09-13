AUH de ANSES en septiembre: cuáles son los 2 extras confirmados y cuánto se cobra en total

La asignación de ANSES se paga en septiembre con aumento y puede sumar la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, según cada familia.

En septiembre, una familia puede combinar la AUH con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, según la cantidad y edad de los hijos.

La Asignación Universal por Hijo ( AUH ) de ANSES llega en septiembre de 2026 con un aumento del 2,11% y puede complementarse con otros dos beneficios destinados a familias que cumplen determinadas condiciones. Se trata de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1.000 Días .

Los adicionales se liquidan de acuerdo con la cantidad de hijos y, en el caso del Complemento Leche, con la edad de los menores. Por eso, una familia puede recibir en el mismo mes la AUH más uno o ambos extras , siempre que cumpla los requisitos correspondientes.

La Tarjeta Alimentar alcanza en septiembre los $72.250 para familias con un hijo , mientras que el monto asciende a $113.299 para quienes tienen dos hijos y llega a $149.425 cuando hay tres o más hijos alcanzados por el beneficio.

El segundo adicional es el Complemento Leche del Plan 1.000 Días , que en septiembre alcanza los $58.098 por cada niño de hasta 3 años . También puede corresponder durante el embarazo a quienes reciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Los dos beneficios tienen objetivos diferentes. La Tarjeta Alimentar está orientada a garantizar el acceso a alimentos para familias con niños y adolescentes de hasta 14 años que cobran AUH, mientras que el Complemento Leche busca acompañar la alimentación y nutrición durante los primeros años de vida.

¿Cuánto dinero llega en mano tras la retención del 20%?

La AUH tiene un valor total de $154.031 por hijo en septiembre, luego de la actualización del 2,11%. Sin embargo, ese no es el monto que se deposita todos los meses, porque ANSES paga directamente el 80% de la prestación y retiene el 20% restante.

Por lo tanto, el importe mensual que llega en mano es de aproximadamente $123.224 por hijo. El porcentaje retenido representa unos $30.806 y queda sujeto a la presentación de la Libreta AUH, mediante la cual se acredita el cumplimiento de controles de salud, vacunación y escolaridad.

Cuando una familia tiene un hijo menor de 3 años y reúne las condiciones para recibir los dos adicionales, puede sumar $123.223,99 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar + $58.098 del Complemento Leche. En ese caso, el ingreso mensual alcanza aproximadamente los $253.572.

Escala por cantidad de hijos: montos para familias con 1, 2 o más menores

La cantidad de hijos modifica principalmente el monto de la Tarjeta Alimentar. Para una familia con un hijo, el adicional es de $72.250, con dos hijos alcanza los $113.299 y con tres o más llega a $149.425.

En el caso de la AUH, cada menor genera su propia prestación. Así, por dos hijos, el 80% mensual de la asignación representa aproximadamente $246.448 en total, a lo que puede sumarse la Tarjeta Alimentar correspondiente.

Con tres hijos, el pago directo de AUH ronda los $369.672, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a $149.425. Si además hay uno o más menores de hasta 3 años, puede incorporarse el Complemento Leche de $58.098 por cada niño que cumpla con las condiciones.

Requisitos para cobrar la Asignación Universal por Hijo y los adicionales simultáneos

Para acceder a la AUH, la prestación está destinada a madres, padres o titulares que tienen a su cargo hijos menores de 18 años y se encuentran dentro de las condiciones establecidas por ANSES. La asignación también contempla a hijos con discapacidad, sin límite de edad, cuando se cumplen los requisitos correspondientes.

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente a quienes reúnen las condiciones del programa, por lo que no es necesario realizar un trámite específico para solicitarla. El monto depende de la cantidad de hijos que se encuentran alcanzados por el beneficio.

El Complemento Leche, por su parte, está destinado a titulares de AUH con niños de hasta 3 años y a quienes cobran AUE durante el embarazo. En ambos casos, el pago se realiza junto con las prestaciones correspondientes cuando ANSES verifica que se cumplen las condiciones del Plan 1.000 Días.