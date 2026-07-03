Un estudio vinculó el auge del iPhone con la baja de la natalidad en EEUU

Los nacimientos disminuyeron considerablemente en los últimos años, desde la creación de los teléfonos imteligentes. Sin embargo, los investigadores enfatizaron que se trata uno de varios factores.

Una investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos planteó que la masificación de los teléfonos inteligentes pudo influir en la caída de los nacimientos , puntualizando de manera específica en el iPhone . Los autores aclararon que se trata de uno de varios factores y no de la única explicación del fenómeno.

La Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER) presentó un estudio que relacionó el crecimiento del uso de los smartphones con la disminución de la tasa de natalidad en ese país. Aunque el trabajo tomó como referencia el lanzamiento del iPhone en 2007 , los investigadores aclararon que la hipótesis abarca a los teléfonos inteligentes en general y no exclusivamente al dispositivo de Apple .

De acuerdo con el informe, la tasa de fecundidad en Estados Unidos descendió hasta 1,6 hijos por mujer , un registro considerado históricamente bajo y que se ubicó por debajo del 2,1 necesario para garantizar el reemplazo poblacional.

Fundada hace más de un siglo, la NBER es una organización privada sin fines de lucro que reúne a más de 1.700 investigadores y economistas , además de publicar estudios utilizados como base para investigaciones académicas y el diseño de políticas públicas.

Según consignó el sitio Android Headlines , el documento estableció una correlación entre la llegada del iPhone en 2007 y la posterior reducción de los nacimientos en Estados Unidos.

Los investigadores observaron que el descenso fue más marcado entre las mujeres jóvenes que tuvieron acceso temprano a los teléfonos inteligentes, aunque remarcaron que ese factor no explicó por sí solo el fenómeno.

El análisis también contempló otras variables relevantes, entre ellas las crisis económicas, que igualmente incidieron sobre la decisión de tener hijos.

Menor sociabilidad y cambios en los hábitos

Entre las hipótesis planteadas, el trabajo sostuvo que el incremento del tiempo dedicado al uso de los smartphones redujo las interacciones presenciales con familiares y amigos, un cambio que habría afectado la sociabilidad.

Además, los investigadores señalaron que la expansión de estos dispositivos coincidió con un crecimiento considerable en el consumo de pornografía, un elemento que también podría haber influido sobre las relaciones interpersonales y la actividad sexual.

Por su parte, el portal especializado 9to5Mac cuestionó las conclusiones del trabajo y consideró que se trató de una “metodología bastante imaginativa por parte de los investigadores”.

Desde la NBER enfatizaron que el estudio no atribuyó exclusivamente al iPhone ni a los smartphones la caída de la natalidad, ya que se trata de un fenómeno complejo que también se observa en otros países y responde a múltiples factores.

“No afirmamos que el iPhone sea la única causa del descenso posterior a 2007, ni que ninguna medida política pueda cambiar esta tendencia. Sin embargo, durante el periodo 2008-2011 que abarca nuestro estudio, nuestras estimaciones sugieren que la introducción del teléfono inteligente moderno influyó considerablemente”, concluyeron.