Trasladaron 30 felinos desde un exzoológico de Luján hacia santuarios en EEUU y Sudáfrica

El operativo alcanza a tigres y leones que pasaron años en jaulas pequeñas y con condiciones inadecuadas en el predio clausurado desde 2020. La organización Four Paws coordinó el traslado hacia dos reservas especializadas, donde los animales recibirán atención médica y recintos más amplios.

El operativo fue coordinado por Four Paws e incluye tigres y leones que vivían en jaulas pequeñas.

Treinta felinos que vivían en el exzoológico de Luján , a unos 75 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, serán trasladados hacia santuarios de animales en Estados Unidos y Sudáfrica , en un operativo internacional coordinado por la organización de bienestar animal Four Paws. El grupo está integrado en su mayoría por tigres, aunque también incluye leones que pasaron años en jaulas pequeñas y en condiciones de casi abandono .

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El procedimiento comenzó durante la madrugada, cuando los animales fueron sedados, evaluados y colocados en jaulas especiales para su traslado. Luego fueron llevados en camiones hasta el aeropuerto, desde donde partirán hacia sus nuevos destinos.

En total, en el predio hay 60 felinos, pero en esta primera etapa serán reubicados 30. Quince viajarán a Lionsrock, un santuario ubicado en Sudáfrica, mientras que el resto será trasladado al Wild Animal Sanctuary, en Estados Unidos.

El exzoológico de Luján permanece clausurado desde septiembre de 2020 por irregularidades. Allí, los felinos vivían en recintos reducidos, con escasa luz natural y alimentación inadecuada.

La decisión de trasladar a parte de los animales se tomó después de una evaluación sanitaria. Según explicó Marina Ivanova, veterinaria a cargo de misiones internacionales de Four Paws, algunos ejemplares requieren cuidados médicos especiales y deben ser llevados a lugares donde puedan recibir atención adecuada.

Para definir el estado de los felinos, los equipos veterinarios realizaron análisis de sangre, ecografías y radiografías. Ese diagnóstico permitió organizar el traslado y seleccionar a los animales incluidos en esta primera misión.

Cómo será el viaje de los felinos

Los animales fueron sedados para poder ser colocados en jaulas de transporte, pero viajarán despiertos. Los veterinarios explicaron que esa decisión busca evitar riesgos durante el despegue y el aterrizaje, ya que un animal dormido podría golpearse si pierde el equilibrio dentro de la jaula.

El traslado exige una coordinación logística compleja por el tamaño, la edad y el estado de salud de los ejemplares. Además del transporte terrestre hasta el aeropuerto, el operativo incluye controles veterinarios, documentación internacional y adaptación a los santuarios de destino.

Four Paws espera que, una vez completado el viaje, los animales puedan ser liberados en recintos de mayor tamaño y con condiciones más cercanas a sus necesidades naturales.

Nuevos recintos y atención médica

Amir Khalil, veterinario y líder de la misión de emergencia de Four Paws en el exzoológico de Luján, aseguró que la calidad de vida de los felinos cambiará de manera significativa.

“Los recintos que antes ocupaban unos pocos metros cuadrados ahora tendrán cientos de metros cuadrados”, explicó. También señaló que los animales recibirán alimentación adecuada y atención médica permanente.

Ivanova afirmó que el momento más esperado será abrir las jaulas en los nuevos santuarios y permitir que los felinos ingresen a recintos amplios, diseñados para ofrecerles una vida más parecida a su hábitat natural.

El operativo representa una de las etapas más importantes del proceso de reubicación de los animales que permanecen en el exzoológico. Aunque todavía quedarán otros 30 felinos en el lugar, el traslado de este primer grupo marca un avance en la salida de un predio clausurado hace casi seis años.

Para Four Paws, el objetivo es garantizar un nuevo futuro para animales que pasaron gran parte de su vida en cautiverio. “Es valioso salvar una vida, ya sea animal o humana”, sostuvo Khalil. “Hablamos de humanidad, no de animales y humanos, de salvar una vida y ofrecer un nuevo futuro”, concluyó.