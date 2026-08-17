Super El Niño: por qué Buenos Aires tiene el clima de Londres y hasta cuándo seguirá así

El fenómeno climático atraviesa una etapa activa desde hace dos meses y podría explicar el predominio de jornadas húmedas y con precipitaciones durante las últimas semanas.

El fenómeno de El Niño ya está activo en la Argentina y podría explicar parte de las lluvias , la humedad y los cielos grises que se vienen registrando en el territorio . Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , esta situación podría continuar durante los próximos meses , con una mayor posibilidad de precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La tendencia se mantendría hasta que el fenómeno pierda fuerza, cerca del verano.

El escenario había sido anticipado desde abril por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) , que había señalado una alta posibilidad de que este año se produjera un episodio fuerte de El Niño, conocido internacionalmente como “Súper El Niño” .

Este fenómeno puede generar distintos efectos según la región. En algunos lugares provoca tormentas fuertes, mientras que en otros puede favorecer períodos de sequía. En la Argentina, los pronósticos indican que varias zonas podrían recibir más lluvias de lo habitual.

Para el trimestre comprendido entre agosto y octubre, se espera un incremento de las precipitaciones en sectores del Litoral, como Corrientes y Misiones , y en provincias del norte, entre ellas Chaco, Formosa y Santiago del Estero . También se prevén registros superiores a los normales en Chubut y Santa Cruz . En algunos de estos territorios, el excedente podría superar los 50 milímetros.

El panorama será diferente en La Pampa, San Luis y Córdoba , donde se esperan menos precipitaciones de las habituales.

El fenómeno de El Niño atraviesa una fase activa en la Argentina desde hace dos meses.

Qué puede pasar en el AMBA

En Buenos Aires, octubre aparece como uno de los meses más importantes dentro de este escenario. El SMN estima una probabilidad del 80% de que ese período esté influido por El Niño.

El promedio habitual de lluvias para el AMBA ronda los 120 milímetros, aunque en determinados años los registros fueron mucho mayores. La combinación de un episodio fuerte de El Niño, el cambio climático y una época del año que ya suele ser lluviosa podría favorecer fenómenos meteorológicos extremos. De todos modos, todavía no es posible anticipar si efectivamente ocurrirán.

La intensidad del fenómeno comenzaría a disminuir a medida que avance el verano. Para febrero, la posibilidad de que El Niño continúe en su etapa más fuerte sería baja, aunque podría mantenerse activo con menor intensidad.

Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires

Mientras tanto, el AMBA continúa con jornadas frías, húmedas y mayormente nubladas. Este lunes, la humedad ronda el 80%, con una máxima de 14°C y mínimas de entre 9°C y 10°C.

El viento del sudeste aportará aire húmedo y podría generar una sensación térmica más baja. Además, durante la tarde y la noche podrían aparecer algunas lloviznas aisladas.

Para martes y miércoles se espera que continúe el cielo cubierto, con posibilidad de precipitaciones débiles durante las primeras horas. El jueves habría un leve aumento de la temperatura, con una máxima de 17°C, mientras que el viernes podría mejorar el tiempo y mantenerse más estable durante el fin de semana.

En paralelo, el SMN mantiene alertas amarillas por viento, nevadas y tormentas en diez provincias. Jujuy, Salta y Catamarca tienen advertencias por vientos fuertes; La Rioja, San Juan y Mendoza por nevadas; y Corrientes, Entre Ríos y sectores de Santa Fe por tormentas. La situación tendería a disminuir durante los próximos días.