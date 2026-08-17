Apagón en La Plata: controlaron el incendio y trabajan para restablecer el servicio

El siniestro se inició durante la madrugada en Tolosa y habría provocado la explosión de un transformador de Edelap. El corte afectó a distintos barrios de La Plata, Ensenada, City Bell, Gorina y Gonnet, mientras bomberos y fuerzas de seguridad siguen trabajando en la zona.

Un incendio en la Estación Transformadora Tolosa dejó sin luz durante la madrugada de este lunes a miles de usuarios de La Plata y localidades cercanas . El siniestro se produjo alrededor de las 2:30 en una instalación ubicada sobre la calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9, y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. El fuego ya fue controlado y EDELAP trabaja para restablecer progresivamente el suministro eléctrico.

El incendio movilizó a varias dotaciones de bomberos, personal de Defensa Civil y técnicos de la empresa distribuidora. Las autoridades también dispusieron la evacuación preventiva de vecinos que viven cerca de la instalación , debido al riesgo generado mientras se desarrollaban las tareas de extinción y evaluación de los daños. No se registraron víctimas, aunque sí importantes daños materiales.

El corte afectó a sectores del casco urbano de La Plata y a los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet. La interrupción del servicio también provocó inconvenientes en el tránsito por la salida de funcionamiento de numerosos semáforos y dejó durante varias horas amplias zonas de la ciudad prácticamente a oscuras.

Ante la magnitud del apagón, las autoridades desplegaron un operativo de seguridad en distintos puntos de la ciudad. La Policía Bonaerense reforzó la presencia de efectivos para prevenir incidentes y ordenar el tránsito en las esquinas donde los semáforos quedaron fuera de servicio.

Uno de los puntos más críticos se registró en los últimos 10 kilómetros de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde la falta de electricidad dejó tramos completamente a oscuras. La situación generó preocupación entre los conductores que regresaban a la capital provincial tras el fin de semana largo.

Las autoridades recomendaron reducir la velocidad, circular con las luces reglamentarias encendidas y evitar desplazamientos innecesarios mientras avanzaban las tareas para recuperar el suministro.

EDELAP trabaja para restablecer el servicio

Tras controlar el incendio, EDELAP puso en marcha un operativo especial para recuperar de manera gradual el suministro eléctrico. La empresa explicó que sus equipos trabajan en la reconfiguración de la red para volver a abastecer a las zonas afectadas y que se dará prioridad a hospitales, centros de salud, establecimientos sanitarios y otras dependencias consideradas críticas.

Para sostener estas tareas, la distribuidora desplegó cuadrillas especializadas y grupos electrógenos destinados a los sectores más comprometidos. La compañía aseguró que mantiene sus recursos técnicos y operativos afectados al operativo hasta alcanzar la normalización completa.

Apagón en La Plata tras un incendio en una central eléctrica. AG La Plata

La recuperación será progresiva porque depende de la evaluación de los daños en la infraestructura y de distintas maniobras para redistribuir la energía disponible. Las causas que provocaron el incendio todavía se encuentran bajo investigación, según informó EDELAP.

La empresa también señaló que continuará informando sobre el avance de los trabajos a través de sus canales oficiales. Mientras tanto, las cuadrillas permanecen desplegadas en distintos puntos de la red para devolver el servicio a los usuarios que continúan afectados.

Edelap tenía previstos cortes programados

Antes del apagón, Edelap había informado que este lunes continuaría con trabajos programados de mantenimiento en la red. Según el cronograma difundido por la empresa, las tareas estaban previstas entre las 9 y las 15.30 en el área comprendida entre las calles 8 y 11, y entre 50 y 53 de La Plata.

La distribuidora había advertido que durante ese período podían registrarse interrupciones del suministro para usuarios ubicados dentro de ese perímetro. También aclaró que los trabajos podían ser reprogramados por condiciones climáticas adversas o por situaciones operativas que impidieran su desarrollo normal.