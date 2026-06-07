Velatorio del Indio Solari: cómo es el acceso al Polideportivo José Gatica de Parque Domínico y las recomendaciones para los fanáticos + Agregar ámbito en









Tras los homenajes espontáneos en todo el país, la marea ricotera se concentra en Avellaneda para el último adiós. Guía de transporte y mapas para llegar al predio.

Miles de seguidores concentrados en Villa Domínico para el último adiós al Indio Solari.

Miles de seguidores de Carlos "Indio" Solari comenzaron a concentrarse este domingo en Villa Domínico para participar del último adiós al histórico referente del rock nacional. La despedida pública se realiza en el Polideportivo José María Gatica, en Avellaneda, donde las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad y tránsito ante la expectativa de una convocatoria multitudinaria.

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Con el fin de garantizar la conectividad con distintos puntos del AMBA, las autoridades dispusieron corredores peatonales y sectores vallados diseñados especialmente para ordenar la circulación de los asistentes y evitar aglomeraciones. Asimismo, se coordinó el acceso vehicular desde los diferentes ingresos del conurbano bonaerense para contener una convocatoria que, por su magnitud, podría convertirse en una de las despedidas populares más multitudinarias de los últimos años. Desde el entorno del artista destacaron que la prioridad absoluta es que todos los seguidores tengan la oportunidad de participar y darle el último adiós a este ícono.

Cómo llegar al Polideportivo Gatica: operativo de seguridad y tránsito Quienes viajen en auto o moto podrán acceder fácilmente a través de la Autopista Buenos Aires-La Plata y distintos accesos desde la Ciudad de Buenos Aires. Algunas de las líneas de colectivo que circulan por las inmediaciones y que permiten llegar al lugar son 17, 22, 24, 33, 98, 159, 247, 271, 293 y 570. Las mismas conectan Avellaneda con distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Otra alternativa es utilizar el ferrocarril Roca y bajar en la estación Villa Dominico, desde donde se puede llegar al predio a pie.

Se esperan que el operativo cuente con 1.500 agentes, de los cuales al menos la mitad ya se encontraba desplegada en el lugar durante las tareas previas.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que el operativo fue diseñado para sostener un flujo permanente de personas durante toda la jornada. Según explicó, la ceremonia se mantendrá “en continuo” y no se prevé un cierre durante la noche.

Además, confirmó que no se cobrará peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata con motivo de la movilización hacia Avellaneda. Para quienes viajen en transporte público, también se dispuso un operativo especial desde la estación Villa Domínico del Tren Roca hasta el predio donde se realizará el velatorio. video velatorio indio solari 1 Las autoridades dispusieron corredores peatonales y sectores vallados diseñados especialmente para ordenar la circulación de los asistentes y evitar aglomeraciones. Joan Lesta Cómo es el Parque Domínico, el lugar elegido para despedir al Indio Solari El féretro será instalado en el microestadio José María Gatica, un recinto habitualmente destinado a actividades deportivas y culturales, ubicado en el sector sur del parque. En paralelo, las autoridades preparan distintos sectores del predio para contener la masiva concurrencia de seguidores que llegarán desde distintos puntos del país. Además de sus espacios verdes, la zona también cuenta con áreas de descanso equipadas con mesas y sillas, juegos infantiles, una tradicional calesita, canchas de fútbol, básquet y patinaje, una pista de atletismo y dos piletas olímpicas. parque dominico polideportivo jose gatica avellaneda El féretro será instalado en el microestadio José María Gatica. Prensa Avellaneda