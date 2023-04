Vendió su auto al valor del dólar blue y le hizo un insólito reclamo al comprador

Se trataba de la venta de un auto por el valor de 4.000 dólares pero cuando recibió el dinero le reclamó al comprador que los dólares "eran oficiales" y que "no valían nada".

"Che loco, ahí estaba mirando los dólares y hay 400 pero del oficial, no del blue. Habíamos quedado 4.4000 pero del blue, todos de etiqueta azul. Me metiste 400 del oficial que no vale nada", dijo el hombre confundido por el aspecto de la divisa paralela.