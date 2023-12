Video: se descontroló en un avión y comenzó a insultar y agredir a los pasajeros

Claramente, el hombre se negó, se paró en el pasillo e insultó sin parar al resto de los tripulantes. “Fuck you, motherfuckers”, continuaba gritando mientras finalmente era retirado del lugar.

No obstante, el hombre polaco atacó a uno de los policías y le propinó una fuerte trompada en la cara, que fue respondida por los efectivos que lo trasladaban.

“You wish you would be in United States (desearían estar en Estados Unidos)”, remarcó una y otra vez el atacante.

El hombre fue retirado por las numerosas quejas de los pasajeros del avión

En diálogo con la prensa, el General Jorge Urquijo, comandante de la Policía de Barranquilla, explicó los motivos por los que tomaron la decisión de bajar al pasajero polaco del avión. ”Este hombre está siendo procesado por el delito contra servidor público y en las próximas horas será puesto a disposición de las autoridades competentes”, precisó en diálogo con Blu Radio.

Asimismo, Jorge Urquijo reveló que el hombre no contaba con antecedentes en Colombia, pero que ahora está siendo procesado por el “delito contra servidor público” y será puesto a disposición de las autoridades, aporta LN.