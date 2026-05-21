Colombia aplica "reciprocidad" fulminante y expulsa al embajador de Bolivia

La Cancillería colombiana expulsó este miércoles al embajador de Bolivia.

La Cancillería de Colombia aplicó el principio de reciprocidad este miércoles al anunciar la expulsión del embajador boliviano. La medida ocurre horas después de que La Paz retirara a la diplomática colombiana señalándola de injerencia.

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La decisión de expulsar a la diplomática Elizabeth García ocurrió luego de que el mandatario Gustavo Petro calificara como una "insurrección popular" las recientes manifestaciones contra la gestión de su par boliviano, Rodrigo Paz. Las declaraciones del presidente colombiano durante el fin de semana desataron la molestia de La Paz, provocando la salida inmediata de la funcionaria.

Como respuesta directa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado oficial desde Bogotá informando el cese de funciones del representante boliviano Ariel Percy Molina Pimentel. La institución justificó la medida de manera tajante, aclarando que se aplica estrictamente bajo el principio de reciprocidad diplomática.

gustavo petro (1) Gustavo Petro. Cedoc

Colombia y Bolivia: el origen del choque en redes sociales El origen del conflicto diplomático se remonta al fin de semana, cuando el presidente colombiano compartió imágenes en la red social X que retrataban, desde la óptica de los manifestantes, el asedio que sufre La Paz desde hace casi tres semanas. Ante esto, el Gobierno boliviano protestó formalmente a través de su Cancillería, calificando las publicaciones como “desinformación” y advirtiendo que Petro estaba “emitiening juicios de valor utilizando términos que riñen contra el derecho internacional”.

Gustavo Petro quedó aislado en la comunidad internacional al ser el único líder en respaldar las manifestaciones que exigen la dimisión de Rodrigo Paz. En la vereda opuesta, las administraciones de Estados Unidos y Argentina blindaron su apoyo al presidente de centro derecha. Debido a esto, Javier Milei aseguró el sábado: “Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso”.

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