VTV octubre 2025: ¿Quiénes ya no deben hacer el trámite?

Unos cambios recientes modificaron quiénes deben realizar la verificación técnica en la Ciudad. Estos son los vehículos que quedan exceptuados.

Estos vehículos no deben realizar el trámite.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es una revisión obligatoria que asegura que los autos y motos circulen en condiciones seguras. A través de este control, los talleres habilitados revisan elementos fundamentales como frenos, neumáticos, luces y parabrisas, entre otros componentes.

Aunque el trámite es requisito en todo el país, no todos los vehículos deben hacerlo. En los últimos meses se definieron nuevas reglas que exceptúan a algunos conductores. Conocerlas evita multas y ayuda a mantener la documentación al día.

como-se-reglamentara-la-nueva-vtv-el-ultimo-anuncio-del-gobierno.webp Los vehículos que ya no deben hacer la VTV Algunos conductores quedaron exceptuados de realizar la verificación. La principal excepción es para los autos nuevos: los vehículos 0 kilómetro no deben hacer la VTV durante los primeros tres años desde el patentamiento o hasta que superen los 60.000 kilómetros recorridos, lo que pase primero.

Ya para el caso de las motocicletas nuevas, la primera revisión se exige recién al cumplir un año de antigüedad. Hasta ese momento, se considera que los componentes del vehículo mantienen las condiciones de fábrica necesarias para circular sin revisión adicional.

Una vez vencido ese plazo, tanto autos como motos deben cumplir con la verificación anual de manera obligatoria. En caso contrario, el conductor puede recibir sanciones económicas y el vehículo podría ser retenido.

Excepciones y beneficios en CABA En la Ciudad de Buenos Aires, ciertos grupos tienen que hacer la revisión, pero están exceptuados del pago. Los jubilados, pensionados y mayores de 65 años que perciben ingresos iguales o inferiores al haber mínimo pueden gestionar la exención del costo si su vehículo tiene un valor reducido. Además, las personas con discapacidad también acceden al beneficio, ya sea que son titulares del vehículo o que el auto esté a nombre de familiares directos, tutores o convivientes del titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD). El valor actual del trámite en CABA es de $63.454 para autos y $23.859 para motos.