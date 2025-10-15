VTV en octubre 2025: precio, requisitos y beneficios en CABA

La verificación técnica sigue siendo obligatoria y mantiene descuentos especiales para grupos específicos en la Ciudad.

En CABA, la VTV tiene sus normativas y beneficios.

Todos los conductores que circulan por la Ciudad de Buenos Aires deben cumplir con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) , que es un requisito indispensable para garantizar que los autos y motos estén en condiciones seguras para recorrer las calles y rutas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el mes de octubre 2025, además de la actualización de los valores, el Gobierno porteño mantiene beneficios para jubilados, pensionados y personas con discapacidad , quienes pueden llegar a gestionar la exención del pago de la tarifa.

El costo de la VTV en octubre 2025 varía según el tipo de vehículo.

La revisión técnica evalúa el estado general del vehículo, incluyendo frenos, luces, dirección, neumáticos y emisión de gases, entre otros puntos para asegurar la seguridad vial.

Requisitos de la VTV en CABA

Para realizar el trámite en cualquiera de las plantas habilitadas, los titulares deben presentar la siguiente documentación:

Turno confirmado y comprobante de pago de la tarifa.

Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

Licencia de conducir actualizada.

Cédula verde o cédula azul si asiste otra persona.

Seguro del vehículo en vigencia.

Además, el vehículo debe contar con los elementos de seguridad obligatorios: balizas, matafuegos con fecha válida y botiquín de primeros auxilios. La falta de alguno de estos puede impedir la aprobación del trámite.

Beneficios vigentes en octubre 2025

En la Ciudad de Buenos Aires, determinados grupos pueden acceder a la exención del pago de la tarifa, aunque igualmente deben realizar la verificación.

Quedan comprendidos en este beneficio:

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo establecido por el impuesto automotor de la Ciudad.

cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo establecido por el impuesto automotor de la Ciudad. Personas con discapacidad, tanto con vehículos adaptados como sin adaptaciones.

En los casos en que el beneficiario tenga más de un vehículo registrado, la exención se aplica solo a uno de ellos.