Iniciaron investigación contra River por exceso de público en el Monumental

De confirmarse esa presunción de exceso de aforo, el club de Núñez se expone a una clausura parcial (tal como sucedió en la Bombonera hace poco más de una semana) de ese sector del estadio o a una multa, que oscila entre 10.000 y 50.000 pesos, según prevé la norma. La sanción económica podría elevarse al doble si se comprueba que se produjeron desórdenes, aglomeraciones o avalanchas, o si la persona imputada como responsable es miembro de la Comisión Directiva o la Asociación civil organizadora del espectáculo deportivo masivo.

De acuerdo a la información que difundió el club de Núñez en sus redes sociales, hubo 83.198 personas en el encuentro ante Argentinos, el primero en el renovado estadio Monumental desde octubre 2022. Se presentaron en sociedad tres tribunas nuevas, 30 palcos, butacas rebatibles y antivandálicas, un nuevo túnel único y los hinchas apenas separados del banco de los suplentes, principales detalles de la obra que lo convierten en el estadio más grande de Sudamérica.

La fiesta tuvo un par de hechos que la empañaron: un hincha se cayó al intentar saltar desde la tribuna Sívori media a la baja. Se golpeó la cabeza contra el piso y después de recibir asistencia médica en el club fue trasladado inconsciente al Hospital Fernández, donde su pronóstico es reservado. Más temprano, en camino hacia el Monumental, un simpatizante se cayó del estribo del colectivo en la Panamericana, fue atropellado por otro micro y murió en el acto.

“Bicho”, molesto

En cuanto a lo futbolístico, el triunfo de River generó malestar en Argentinos Juniors por el polémico arbitraje de Fernando Rapallini y del VAR comandado por Fernando Echenique en la derrota y el vicepresidente primero del club, Adrián Pérez, aseguró que defenderán “los intereses de la institución” para que los “hechos tan lamentables no vuelvan a repetirse”. “Las socias, socios, hinchas y simpatizantes, tienen que tener la absoluta tranquilidad que defenderemos los intereses de nuestra Institución en el ámbito y lugar que corresponden, para que los hechos tan evidentes y lamentables del partido de ayer, no vuelvan a repetirse”, publicó Pérez en sus redes sociales, en un mensaje que fue replicado por la cuenta oficial del club de La Paternal. Y agregaron: “Todos juntos. No importa contra quién, quiénes, momento o dónde. Todos juntos por un mismo camino. Vamos a dar pelea en familia. Vamos Argentinos”.

Por su parte, el autor del gol del “Bicho” ante River, Kevin Mac Allister, también se expresó al respecto tras lo ocurrido. “Muchas sensaciones negativas después de haber hecho un buen partido en un escenario siempre difícil. A corregir errores, reforzar los aspectos positivos y a no detenernos en fallos que no podemos controlar. Hay revancha pronto”, manifestó el lateral. El VAR le anuló dos goles a Argentinos por presuntas posiciones adelantadas y River tuvo dos penales a favor -el primero fue más que dudoso- que le permitieron dar vuelta el encuentro en el Monumental. “No me puedo frenar en lo que se vaya a decir de esas jugadas. No voy a hablar de los árbitros mientras esté acá. Si lo tengo que hacer, lo haré de una forma muy breve. No sé si salimos perjudicados o beneficiados o si fueran certeras las decisiones, pero el partido se terminó”, había considerado el DT de River, Martín Demichelis, en conferencia de prensa.