Las reacciones tras la muerte de Carlos Indio Solari

El mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció a los 77 años de edad, tras una larga lucha contra el mal de Parkinson. La noticia generó conmoción en las redes sociales, que se inundaron de mensajes de despedida para el música.

Carlos Alberto "Indio" Solari , una de las figuras más influyentes, enigmáticas y convocantes de la historia de la música en Argentina murió en su casa de Parque Leloir. El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció a sus 77 años, tras años de luchar contra la enfermedad de Parkinson.

El prolífico artista fue la cara y voz de una de las bandas más arraigadas en la cultura popular nacional. Tras su partida, excompañeros, músicos, políticos y un sinfín de personalidades argentinas inundaron las redes sociales con mensajes de despedida para Solari.

Uno de los primeros en expresarse sobre la noticia fue el empresario y periodista, Mario Pergolini , partícipe de una de las últimas entrevistas largas que se le hicieron al cantante, en el marco del documental "Tsunami: Un océano de gente". "Estoy asombradísimo, tremendo (...) me impacta la noticia porque es inesperada. Empezamos el día de hoy con los Redondos, todo el día", comentó al enterarse al aire, mientras llevaba adelante una nota con Gonzalo Bonadeo.

Otra de las primeras figuras en hacerse eco de lo ocurrido fue el expresidente Alberto Fernández : "Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alferdez/status/2062879294255210751&partner=&hide_thread=false Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados.



Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con… pic.twitter.com/RjW34bmCLc — Alberto Fernández (@alferdez) June 5, 2026

"Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con distintas generaciones de argentinos. Mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos", sentenció el exmandatario en un mensaje en su cuenta de X.

Por su parte, el historietista, ilustrador y pintor, Ricardo Liniers Siri, dejó un breve mensaje junto a diversas fotos del cantante a lo largo de su carrera: "Gracias".

También fueron pocas, pero sentidas, las palabras que compartió el abogado Carlos Maslatón, tras conocer la noticia: "1949-2026. Gracias maestro!"

Del mundo de la política, la senadora de la provincia de Buenos Aires, Malena Galmarini, recordó al músico y aseguró que la acompañó "mucho en al adolescencia" hasta "quedarse en su vida". "Y te fuiste… cantando (...) Te vamos a extrañar y en ese momento pondremos tus canciones, entrevistas… seguiremos haciendo pogo en tu honor! Hasta siempre, Indio querido! Sos leyenda".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MalenaGalmarini/status/2062876813576057265&partner=&hide_thread=false Y te fuiste… cantando.

Acompañaste mucho mi adolescencia y te quedaste en mi vida. Te vamos a extrañar y en ese momento pondremos tus canciones, entrevistas… seguiremos haciendo pogo en tu honor!

Hasta siempre, Indio querido!

Sos leyenda. pic.twitter.com/DcU7tQo8q3 — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) June 5, 2026

La conmoción también llegó al universo del fútbol. Los primeros clubes en pronunciarse fueron Belgrano de Córdoba y Excursionistas. "Por siempre en las banderas y las canciones del Pueblo. Indio Solari 1949 - ∞", publicaron los últimos campeones del torneo argentino.

Por su parte, el club del ascenso eligió recordar una fecha que se realizó en su estadio y de la que el músico fue partícipe: "Despedimos a una leyenda de la cultura argentina recordando el festival 'Pan Caliente' del 2 de enero de 1982 celebrado en nuestro estadio. Nos unimos a este duelo que atraviesa a todos. ¡Que en paz descanses Indio!"

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A los 77 años falleció Carlos Alberto "Indio" Solari, líder histórico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Despedimos a una leyenda de la cultura argentina recordando el festival "Pan Caliente" del 2 de enero de… pic.twitter.com/8TovkSscFG — Club Atlético Excursionistas (@ExcursioOficial) June 5, 2026

La despedida de los compañeros del Indio

Horas después de darse a conocer la noticia, el legendario guitarrista de los Redondos, Eduardo Skay Beilinson, compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer".

"Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR", sentenció.

Embed - Skay Beilinson on Instagram: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR * queda suspendida hasta nuevo aviso la fecha de este sábado." View this post on Instagram

Además, el músico comunicó que la fecha que tenía pactada con Skay y los Fakires para el 6 de junio en el Bioceres Arena de Rosario fue suspendida.