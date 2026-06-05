Combustibles, drones y geopolítica: la incógnita detrás de las cartas de intención entre Argentina y EEUU

Nadie discute la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas argentinas ni la conveniencia de acceder a nuevas tecnologías. El interrogante es otro: cuál es el costo geopolítico de esa modernización y hasta qué punto la Argentina está definiendo una estrategia propia o adaptándose a prioridades diseñadas por terceros.

Los acuerdos fueron firmados por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.

La firma de las Cartas de Intención entre el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti , y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas , fue presentada oficialmente como un paso más en la cooperación bilateral en materia de defensa.

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Los acuerdos contemplan el acceso a una red logística de suministro recíproco de combustibles militares en el marco del Acuerdo de Adquisición y Prestación de Servicios (ACSA), que se encuentra vigente entre ambas naciones desde el año 2009 y la incorporación de Argentina al Mercado Digital de Drones y Sistemas Antidrones del Ejército estadounidense.

Sin embargo, detrás de los aspectos técnicos emerge una pregunta de mayor profundidad estratégica: ¿se trata únicamente de instrumentos para fortalecer capacidades argentinas o constituyen un nuevo capítulo del posicionamiento estadounidense frente a China utilizando las ventajas geográficas y logísticas que ofrece la Argentina?

La cuestión no es menor porque las dos iniciativas más una anterior firmada por altos jefes navales de los dos países involucran elementos centrales del poder militar contemporáneo.

Más allá de los aspectos técnicos, las cartas de intención firmadas por Presti y Lamelas reflejan una transformación más profunda. La Argentina busca recuperar capacidades militares perdidas y Estados Unidos procura consolidar una red de socios confiables en una región que vuelve a adquirir relevancia estratégica.

Combustibles, drones, vigilancia marítima y cooperación tecnológica son piezas de una misma construcción política: la inserción de la Argentina en una arquitectura de seguridad cada vez más integrada con Washington.

En ese marco, el Atlántico Sur emerge como uno de los escenarios donde esta convergencia adquiere mayor valor geopolítico, proyectando efectos que trascienden el ámbito estrictamente militar y alcanzan la competencia por la influencia, los recursos y las rutas estratégicas del siglo XXI.

El combustible es la sangre de cualquier despliegue militar. Los drones son una de las tecnologías decisivas en los conflictos actuales. Ambos componentes están estrechamente vinculados con la capacidad de proyectar influencia y sostener presencia en regiones de interés geopolítico.

La plaza logística argentina como activo estratégico

La carta de intención sobre combustibles posee una dimensión que va mucho más allá de facilitar operaciones de las Fuerzas Armadas argentinas.

Desde una perspectiva estrictamente militar, el acuerdo puede mejorar las capacidades de despliegue nacional y reducir dificultades logísticas en ejercicios combinados o actividades internacionales. Sin embargo, también habilita un esquema que fortalece la libertad de acción de Estados Unidos en el Atlántico Sur.

En términos estratégicos, Washington obtiene algo que resulta cada vez más valioso: acceso a un socio confiable ubicado en una posición geográfica excepcional.

Argentina conecta el Atlántico Sur con el acceso a la Antártida, controla la proyección hacia el Cabo de Hornos y se encuentra próxima a corredores marítimos cuya relevancia crece a medida que aumentan las tensiones internacionales.

La pregunta que inevitablemente surge es si Buenos Aires está evaluando todas las implicancias de convertirse en un nodo logístico de una potencia que atraviesa una competencia estratégica global con China.

La doctrina estadounidense identifica a Beijing como su principal rival sistémico. En ese contexto, cada acuerdo de acceso logístico, interoperabilidad militar o cooperación tecnológica forma parte de una arquitectura mucho más amplia que trasciende las necesidades específicas de la Argentina.

Drones: tecnología y alineamiento

Algo similar ocurre con la incorporación argentina al Mercado Digital de Drones y Sistemas Antidrones del Ejército estadounidense.

La iniciativa ofrece ventajas evidentes. Facilita el acceso a tecnologías probadas, proveedores certificados y sistemas que podrían acelerar la modernización de capacidades nacionales de vigilancia, reconocimiento y control territorial y marítimo.

Pero la otra cara del proceso es menos visible. La adopción de plataformas, estándares y ecosistemas tecnológicos estadounidenses profundiza una dependencia tecnológica que sin transferencia de conocimiento limitará la capacidad de desarrollo en un sector clave: los sistemas de armas autónomos o controlados a distancia de aplicación para combate terrestre, aéreo y naval.

La experiencia internacional demuestra que la interoperabilidad militar rara vez es neutral.

Los países que integran cadenas logísticas, sistemas de comunicaciones, plataformas de inteligencia y redes tecnológicas terminan convergiendo también en percepciones de amenazas, prioridades estratégicas y marcos de cooperación.

La cuestión de fondo es si Argentina está definiendo una política de defensa autónoma o si gradualmente se está incorporando a una arquitectura estratégica diseñada por Washington para enfrentar desafíos globales que no necesariamente coinciden con los intereses nacionales argentinos.

pesqueros1.jpg Llegan la zona más de 500 buques pesqueros al año. Greenpeace

El factor China que nadie menciona

Llama la atención que en la presentación oficial de los acuerdos prácticamente no aparezca la referencia a China como ha sido de práctica en exposiciones de altos jefes del Comando sur que visitaron el país.

Sin embargo, resulta difícil separar estas iniciativas del contexto internacional actual. China es un actor creciente en el Atlántico Sur. La flota pesquera de China es la más grande del mundo y actúa como una extensión del Estado, un poder naval silente que año a año se posiciona en la zona adyacente a la milla 200 y captura sin regulación ni control mientras que proyecta poder e influencia económica.

Paralelamente, Estados Unidos despliega una política global destinada a limitar la expansión de la influencia china en áreas consideradas sensibles para su seguridad nacional.

En esa política encuadraría otra carta de intención que se firmó a mediados de mayo entre la Armada Argentina y la US Navy (4°Flota) sobre el Programa de Protección a Bienes Comunes Globales (en inglés Protecting Global Commons Program), orientada a asistir a la Argentina en la construcción y desarrollo de capacidades propias para el control del espacio marítimo, mediante transferencia de equipamiento, aeronaves, drones, sistemas de vigilancia y simuladores que quedarían bajo operación de la Armada Argentina.

Desde esa perspectiva, la cooperación militar con Argentina adquiere un valor adicional.

No se trata solamente de fortalecer a un aliado regional sino también de consolidar una posición geopolítica en una zona donde Washington observa con preocupación el avance económico, tecnológico y científico de Beijing.

La posibilidad de contar con mayores facilidades logísticas en territorio argentino, acceso a infraestructura de abastecimiento y una creciente interoperabilidad militar puede ser interpretada como parte de ese esfuerzo de posicionamiento.

La dimensión del Atlántico Sur

El Atlántico Sur se ha convertido en uno de los espacios donde convergen múltiples intereses estratégicos.

Allí se encuentran recursos pesqueros, potenciales reservas energéticas, rutas marítimas de importancia creciente y la principal puerta de acceso al continente antártico.

La competencia por influencia en esa región ya no involucra únicamente a la Argentina y al Reino Unido por la cuestión Malvinas. También incluye los intereses de Estados Unidos, China y otras potencias que observan con atención la evolución de los recursos y de las rutas marítimas australes.

En ese escenario, cada acuerdo logístico adquiere una dimensión geopolítica inevitable.

La carta de intención sobre combustibles podría fortalecer significativamente la capacidad estadounidense de sostener operaciones navales y aéreas en el Atlántico Sur. Aunque el documento no implica bases militares ni despliegues permanentes, sí amplía las opciones logísticas disponibles para Washington en una región donde históricamente ha buscado preservar capacidad de acceso.

La mirada británica

Desde la perspectiva británica, la profundización de la cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos podría ser interpretada como una señal de respaldo político y estratégico de Washington hacia Buenos Aires en un área particularmente sensible: la defensa y la seguridad del Atlántico Sur.

Tradicionalmente, Estados Unidos ha procurado mantener un delicado equilibrio entre dos aliados con intereses contrapuestos en la disputa de soberanía por las Islas Malvinas.

Por un lado, sostiene una estrecha alianza militar con el Reino Unido, socio central dentro de la OTAN; por otro, busca fortalecer sus vínculos con la Argentina como actor relevante en América del Sur y como uno de los principales custodios de los espacios marítimos australes y de acceso a la Antártida.

La firma de instrumentos vinculados al apoyo logístico, la interoperabilidad militar, el desarrollo de capacidades de mayor control de recursos en alta mar y el acceso a tecnologías estratégicas podría ser observada en Londres como un indicador de que Washington está dispuesto a elevar el nivel de cooperación con las Fuerzas Armadas argentinas más allá de los tradicionales programas de capacitación e intercambio profesional.

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Una discusión pendiente

La principal debilidad de estos acuerdos no parece estar en su contenido sino en la ausencia de un debate público sobre sus implicancias estratégicas.

Nadie discute la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas argentinas ni la conveniencia de acceder a nuevas tecnologías. El interrogante es otro: cuál es el costo geopolítico de esa modernización y hasta qué punto la Argentina está definiendo una estrategia propia o adaptándose a prioridades diseñadas por terceros.

La cooperación en materia de combustibles y drones puede aportar beneficios concretos para la defensa nacional. Pero también puede consolidar una inserción internacional donde la Argentina termine desempeñando el papel de plataforma logística avanzada de Estados Unidos en el Atlántico Sur, precisamente cuando la rivalidad entre Washington y Beijing se convierte en el eje ordenador de la política internacional.

La verdadera discusión no es tecnológica ni logística. Es política. Y gira en torno a una pregunta que todavía permanece sin respuesta: ¿la Argentina está fortaleciendo su autonomía estratégica o está convirtiendo una ventaja geográfica nacional en un instrumento de la competencia global entre las grandes potencias?

La dimensión antártica añade otro elemento de análisis que hasta ahora ha permanecido prácticamente ausente del debate. La mayor disponibilidad logística en materia de combustibles que surge de esta carta de intención no sólo fortalece la capacidad operativa estadounidense en el Atlántico Sur, sino que también podría mejorar su posicionamiento estratégico en relación con la creciente competencia entre las grandes potencias por la influencia en la Antártida.

Aunque el Sistema del Tratado Antártico limita la actividad militar en el continente blanco y privilegia los fines científicos y pacíficos, Estados Unidos, China y Rusia han incrementado durante la última década sus inversiones en infraestructura, capacidades logísticas y programas de investigación en el sector antártico.

Detrás de esa expansión; y con el espejo de lo que sucede en el Ártico; subyace una competencia de largo plazo vinculada al acceso a recursos estratégicos, la investigación científica dual, las rutas marítimas emergentes y la eventual revisión futura de los regímenes de explotación económica actualmente restringidos por el Tratado.

En ese contexto, toda mejora en la red de abastecimiento de combustibles y en las capacidades de apoyo logístico disponibles en el extremo austral de América del Sur adquiere un valor estratégico adicional.

La posibilidad de contar con facilidades de reabastecimiento más ágiles en territorio argentino fortalece indirectamente la capacidad de proyección estadounidense hacia el teatro antártico y amplía las ventajas operativas de Washington frente a otros rivales globales.

Desde esta perspectiva, la carta de intención trasciende ampliamente el marco de la cooperación bilateral en defensa.

También puede ser interpretada como una pieza más dentro de una competencia geopolítica de largo plazo en la que Estados Unidos procura asegurar posiciones de ventaja en el Atlántico Sur y en los accesos a la Antártida frente al avance sostenido de China y la presencia histórica de Rusia en la región.

La cuestión para la Argentina es determinar si su participación en este esquema fortalece su propia estrategia antártica nacional o si, por el contrario, termina contribuyendo principalmente a los objetivos estratégicos de terceros actores.