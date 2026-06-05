Argentina e Inglaterra se encontrarán en el Mundial 2026: el dato que seguramente no conocías

El clásico que ya tuvo varios episodios mundialistas a lo largo de la historia suma una curiosidad que se dará en Estados Unidos.

La albiceleste se cruzará con los Leones en Estados Unidos.

El Mundial 2026 apunta a ser una de las ediciones más ambiciosas en toda la historia del fútbol. Desde el hecho de tener tres países organizadores hasta la decisión de aumentar la cantidad de selecciones participantes, que pasó de 32 a 48, dejará varias particularidades que perdurarán en la memoria de los fanáticos.

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También tendrá curiosidades llamativas, y una de ellas la protagonizarán la Selección Argentina e Inglaterra . Con una rivalidad marcada por cuestiones que nacieron lejos del fútbol y tomaron fuerza con la participación de ambos en la Copa del Mundo, ahora los dos seleccionados compartirán espacio en medio de la competencia .

La ciudad será la encargada de albergar a argentinos e ingleses.

Hace tiempo, Claudio Tapia viajó para organizar la logística de la Albiceleste de cara al Mundial 2026, tras la temprana clasificación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Por eso, la AFA estudió con detalle el plan y eligió la ciudad del debut para hacer base durante la competencia.

El predio escogido fue el que utiliza el Sporting Kansas City de la MLS, que cuenta con tecnología de primer nivel y muchas comodidades para la delegación durante todo el certamen. Lo más llamativo es que tendrá como vecino a uno de sus máximos rivales.

Inglaterra optó por el Swope Soccer Village, un complejo de fútbol ubicado en Swope Park. Inaugurado en 2007 y con una importante renovación realizada en 2014, las instalaciones están al mismo nivel que el predio elegido por Argentina.

Cuenta con nueve canchas, un miniestadio de césped natural, fue sede de numerosos torneos masculinos y femeninos, y alberga en muchas ocasiones finales estatales de secundarias y universidades.

Kansas Center Walter P Moore Argentina utilizará una sede que ya fue usada por el combinado nacional de Estados Unidos. Walter P Moore

Fixture de Argentina e Inglaterra para el Mundial 2026

Si bien un duelo entre la Albiceleste y los Leones sería un espectáculo digno de un certamen tan importante, el Mundial 2026 los encuentra algo lejos para que puedan cruzarse en una fase temprana de eliminación directa.

Argentina integrará el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania. Los actuales campeones buscarán repetir lo que consiguieron en Qatar 2022 y tendrán una zona bastante accesible.

Argelia. Martes 16 de junio a las 22:00, en Kansas City.

Martes 16 de junio a las 22:00, en Kansas City. Austria . Lunes 22 de junio a las 14:00, en Dallas.

. Lunes 22 de junio a las 14:00, en Dallas. Jordania. Sábado 27 de junio a las 23:00, en Dallas.

Por su parte, Inglaterra llega muy cuestionada. Thomas Tuchel dejó afuera a figuras de renombre como Phil Foden, Cole Palmer y Harry Maguire, pero eso no le quita la chapa de candidata a quedarse con el Mundial 2026. Aun con muchas dudas, conserva mucha jerarquía y, al igual que la Albiceleste, tendrá una zona accesible, ya que integra el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá.