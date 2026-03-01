Israel lanzó un nuevo ataque sobre Teherán e Irán respondió con un bombardeo cerca de Jerusalén

La capital iraní fue escenario de otra ofensiva de las fuerzas israelíes este domingo. Como respuesta, horas después, una ola de misiles impactó cerca de Jerusalén.

La ciudad de Teherán sufrió un nuevo ataque por parte de la aviación israelí, según confirmaron las Fuerzas de Defensa en un comunicado en su canal de Telegram. Varias explosiones seguidas de columnas de humo se vieron en la capital iraní, tal y como muestran imágenes de algunos medios locales. Por su parte, Irán respondió con ataques con misiles en zonas del sur de Jerusalen, por lo que la tensión sigue escalando tras una jornada de incursiones en Medio Oriente. En tanto, China condenó la ofensiva y consideró que es algo "inaceptable" , sumando más tensión al tablero geopolítico mundial.

De este modo, las fuerzas israelíes confirmaron la muerte de 40 altos comandantes iraníes “en un minuto” en la primera ola de ataques de la “Operación León Rugiente”, según anunciaron hoy. Describieron los ataques como un “golpe preventivo” contra lo que llamaron “amenazas planteadas por el liderazgo de Irán”.

Según consignó el medio israelí The Jerusalem Post, el ejército israelí afirmó que la primera oleada incluyó ataques simultáneos en varios puntos de Teherán , donde se encontraban reunidos siete miembros de la cúpula de seguridad iraní. Los militares confirmaron más tarde que entre los muertos en los ataques se encontraba el general Abdolrahim Mousavi (junto con el ayatollah Ali Khamenei ), que se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de Irán.

Mousavi había reemplazado a Mohammad Bagheri , quien murió en los primeros ataques israelíes durante la guerra de junio de 2025. El funcionario era responsable de “ gestionar el aparato de seguridad de Irán “ y supervisó el lanzamiento de cientos de misiles balísticos hacia territorio israelí, que mataron a civiles israelíes durante la operación, consignó el Times of Israel .

Ahora, en una declaración publicada en las redes sociales, las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que atacarán “ objetivos del régimen iraní en el corazón de Teherán ”. “La Fuerza Aérea, guiada por la inteligencia militar, lanzó una amplia ola de ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”, declararon en una publicación de la red social X.

video ataque teheran

Israel no cesa con su ofensiva y atacó Teherán

“La Fuerza Aérea de Israel ha iniciado una oleada de ataques contra objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en Teherán”, dice el comunicado del ejército israelí, que aseguró que es la “primera vez desde el inicio de la Operación ‘León Rugiente’ que las fuerzas de Israel atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”.

La agencia FARS, vinculada a la Guardia Revolucionaria, dijo en Telegram que se escuchó “el sonido de varias explosiones masivas, de un misil y un ataque aéreo en la intersección de Seyyed Khandan y Qasr en Teherán”, una zona donde se ubican sedes de instituciones y ministerios iraníes.

video ataque teheran

Se han llegado a producir unas cuatro oleadas de ataques aéreos con unas diez explosiones en total que han sacudido la ciudad, según han podido presenciar los corresponsales de EFE en la capital. Durante el ataque se han oído también gritos de personas y el llanto de varios niños asustados por la intensidad del bombardeo y un fuerte olor a humo.

Seis muertos y varios heridos tras caer un misil en una localidad cercana a Jerusalén

Un misil impactó este domingo en Beit Shemesh, una localidad cercana a Jerusalén, y causó varios heridos, informaron los servicios de emergencias israelíes. La Policía informó del impacto de un proyectil contra "una estructura" y el servicio de emergencias United Hatzalah indicó que varias personas resultaron heridas de gravedad.

Como consecuencia, hasta el momento se registraron seis personas muertas y 20 resultaron heridas por el impacto de un misil iraní.

Las reacciones internacionales

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, calificó el ataque estadounidense-israelí contra Irán de “inaceptable” y condenó el “asesinato flagrante de un líder soberano y la incitación al cambio de régimen”.

China está muy preocupada por que “la situación en Medio Oriente pueda empujarse a un abismo peligroso”, dijo Wang el domingo en una llamada con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. El ministro de Asuntos Exteriores también argumentó que las acciones de Estados Unidos e Israel “violan el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales”. Añadió que la posición de China es pedir el cese inmediato de la acción militar.

trump xi jinping China condenó los ataques a Irán.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó la muerte de Jamenei como “un momento decisivo en la historia de Irán”. En una publicación en X, afirmó que la UE está trabajando para encontrar medidas prácticas que permitan rebajar la tensión, y añadió: “Lo que vendrá después es incierto. Pero ahora hay un camino abierto hacia un Irán diferente, en el que su pueblo pueda tener mayor libertad para decidir su futuro”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte afirmó el domingo en un comunicado que los ataques israelíes contra Irán y la operación militar estadounidense constituyen una “agresión ilegal”, así como una violación de la soberanía nacional, según la agencia estatal de noticias Korean Central News Agency.

Putin califica la muerte de Jamenei como un “asesinato cínico” que viola el derecho internacional

En sus primeros comentarios oficiales desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los posteriores ataques de represalia, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó la muerte del líder supremo de Irán como un “asesinato cínico”, informó la agencia estatal rusa TASS.

El líder ruso describió la muerte del ayatola Alí Jamenei como un asesinato que violó “todas las normas de la moral humana y del derecho internacional”, según TASS. Putin dijo que Jamenei será recordado en Rusia como un “estadista destacado”.

Moscú y Teherán han sido durante mucho tiempo aliados clave, con Irán proporcionando a Rusia apoyo militar, incluidos drones y misiles balísticos, y ayudando a Moscú a construir una planta de fabricación de drones, en el contexto de su guerra en Ucrania.

Esto ocurre después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia condenara el sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, calificándolos de “paso temerario” y de “acto no provocado de agresión armada”.