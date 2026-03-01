La carrera hacia 2027 se anticipa: definiciones en marcha y expectativas por la reforma electoral

El peronismo resignifica el "que florezcan mil flores" y pone nombres arriba de la mesa. Necesidad de ampliar espacios -y evitar fragmentaciones- tanto en el oficialismo como en la oposición. La tensión Axel vs Cristina, telón de fondo. Una nueva ley que flexibilice el calendario, en la mira de la política. Gobernadores, otra vez aliados necesarios.

Este domingo, Javier Milei volverá al prime time para dar su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa . Un hecho político en sí mismo, con balance de gestión y una proyección del 2026 “reformista” que planea el Presidente.

Entre los proyectos de ley en esa línea que están en proceso de elaboración en el Gobierno asoma la reforma electoral . Y hay expectativas de anuncios para esta noche, cuando Milei podría referirse a esa y otras reformas, como la educativa o la del Código Penal.

Los cambios electorales los siguen de cerca en todo el sistema político, y los tiempos aparecen como propicios para avanzar con una nueva ley. En primer lugar, por los usos y costumbres que indican que es válido modificar las reglas de juego en los años pares, los no electorales . En lo pragmático, por el viento a favor en el Congreso que le permitió encadenar siete victorias con la aprobación en extraordinarias de leyes clave como la reforma laboral, el Presupuesto, el régimen penal juvenil o la inocencia fiscal.

El momento parece aún más favorable si se considera que La Libertad Avanza (LLA) necesitará alargar la nueva luna de miel con los gobernadores , un amor de verano que requerirá acuerdos de largo plazo para que las reglas de la elección nacional no colisionen con los intereses de los jefes provinciales.

— Hermosa mañana. LES METIMOS 7… Top jugadas de las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia argentina, nada más y nada menos que por este nuevo Congreso Nacional. Ahora, a continuar con las nuevas reformas que propondrá el Presidente.

¿Qué es lo que huelen en la oposición? Que además de los cambios esperados, como la consagración de la boleta única papel (BUP) , aparezcan dos elementos que pondrían en aprietos a una oposición dispersa. El primero es la eliminación de las PASO, que dé continuidad a la suspensión que rigió en octubre. El segundo, una mayor flexibilidad del calendario, que podría adelantar las elecciones de 2027.

La oposición acelera

Si el oficialismo avanza en ordenar el calendario electoral, la consecuencia inmediata es obligar a la oposición a anticipar definiciones que pensaba postergar. Por eso, esta semana se vio una aceleración en los movimientos: reuniones partidarias, convocatorias a cumbres para las próximas semanas y un lanzamiento prematuro de candidaturas dentro del peronismo que recuerda al “que florezcan mil flores”, pero en épocas de Milei y con la pulseada Cristina vs. Axel como telón de fondo.

“Que no llame la atención una elección presidencial en mayo o junio, en vez de octubre”, sonó en una reunión comandada por un líder opositor. El reloj corre y la oposición, en especial el peronismo, sigue fuera de órbita, una de las conclusiones que dejaron las extraordinarias, con un PJ diezmado en su bloque de senadores, como se había anticipado en esta columna, semanas antes de que se desprendieran de la bancada de Mayans los miembros de Convicción Federal.

Y La Libertad Avanza puede sacar provecho de la pelea por los liderazgos. Desde ya, un posible corrimiento de las nacionales impacta en la estrategia de los gobernadores, que convirtieron en 2019 y en 2023 la excepción en norma: el desdoblamiento anticipado para blindarse en sus pagos y luego quedar libres de manos para negociar. En este estado de situación, la tesis de Caputo —desoída en octubre— podría volver a cobrar fuerza: no oponer resistencia fuerte a los mandatarios para que retengan el poder en sus territorios, a cambio de respaldos en la elección nacional y votos para aprobar la reforma este año.

La teoría de un ala libertaria, que gana peso, es que pueden gobernar sin mandatarios ni intendentes propios. Se pueden suplir si se sostienen alianzas, como quedó demostrado este verano. En tal caso, el despliegue para comicios locales de 2025 —fallido en cuanto a resultados— fue más un ensayo para construir estructura nacional que para ocupar escaños provinciales o concejos deliberantes. Acaso, la única batalla local que realmente interesa a LLA es la porteña, donde esperan cerrar su disputa con Jorge Macri y terminar de deglutir al PRO de Mauricio Macri —¿saldrá de gira por el país para relanzar a los amarillos?—, que todavía conserva poder de daño sobre las fuerzas del cielo.

El peronismo en busca de forma

El escenario probable llevó a que el 2027 empezara a diagramarse en marzo de 2026. “Falta mucho para las elecciones, pero las definiciones sobre quiénes van a estar adentro de un espacio opositor amplio se tienen que cerrar en los próximos meses”, dijo un consultor que trabaja dentro del peronismo, del ala que busca seducir a sectores disímiles como el cordobesismo, el PRO desencantado, radicales antimileístas y justicialistas alejados de las directivas de Matheu.

La indefinición tiene también su costado adverso para Milei: pelear contra un fantasma nunca es la mejor opción. En especial si se contempla que buena parte de los últimos presidentes dos años antes de la elección no aparecían entre los favoritos, o directamente no figuraban en el radar. Con ese marco difuso, todo indica —según admiten en la Casa Rosada— que para Milei es más fácil rivalizar con Cristina o con Axel Kicillof que con figuras menos polarizantes como Miguel Pichetto o Sergio Uñac, nombres que empezaron a circular con mayor frecuencia en los últimos días.

La aparición del diputado Pichetto generó repercusiones dentro del peronismo tras reunirse con Cristina. La prédica cristiana del perdón pareció un punto de arranque para sectores que miran con recelo a La Cámpora. “Perdonarnos. Creo que el peronismo tiene que perdonarse, mirar el pasado y reflexionar que cualquier gobierno peronista es mucho mejor que este gobierno que nos está mandando a la miseria”, señaló el diputado, excompañero de fórmula de Mauricio Macri.

A la carta Pichetto se suma la aparición de Sergio Uñac, exgobernador de San Juan, impulsado por el grupo Primero la Patria, entre quienes tallan dirigentes como el sindicalista Víctor Santa María o el exministro Nicolás Trotta.

En ese clima también aparece la movida de Dante Gebel, el pastor evangélico que prepara un lanzamiento con estrategia territorial y un mega acto. Más que un actor decisivo por sí mismo, su irrupción funciona como síntoma: la búsqueda de nuevos vehículos políticos por fuera de las estructuras tradicionales ante un peronismo que todavía no logra ordenar liderazgo ni identidad. Lo avalan el titular de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, el triunviro de la CGT Cristian Jerónimo, y exlibertarios enfrentados con Karina Milei, entre ellos el legislador porteño Eugenio Casielles, junto a figuras heterogéneas como el exfutbolista Walter Ervitti.

La presión sobre Kicillof

Desde ya, es también una manera del kirchnerismo de ponerle presión a Axel Kicillof, quien aparecía hasta ahora como el candidato natural. Así lo interpretaron en La Plata, donde entienden que si se hizo público el viernes el encuentro Cristina-Pichetto fue porque un día antes había circulado una encuesta de AtlasIntel que posicionaba al gobernador bonaerense como el dirigente con mejor imagen dentro del peronismo.

Encuesta: Aprobación Milei

Desapruebo 55.3% 2.5 p.p. resp. enero

Apruebo 41.5%

No sé 3.3%

__

Evaluación del gobierno

Malo/muy malo 53.1%

Excelente/bueno 35.0%

Regular 11.9%

__

Imagen de líderes



AtlasIntel: 19-24/2 | 4.761 casos online | err ±1 p.p

“Si Pichetto es mejor candidato que Axel, que vaya y gane”, decían en la Gobernación, donde imaginan una “gran interna”. Para el Movimiento Derecho al Futuro, el kirchnerismo no digiere el cambio de conducción en el PJ bonaerense, ahora en manos del mandatario, y observan jugadas destinadas a “raspar” una potencial candidatura en 2027.

Una de ellas, relevante sobre todo para la rosca interna, fue la designación de Mario Ishii como vicepresidente primero del Senado provincial, impulsado por Máximo Kirchner. Más allá de la línea sucesoria, fue una marcada de cancha sobre el poder territorial de La Cámpora en la gestión.

Como sea, los neutrales observan que la fortaleza de Kicillof está en Buenos Aires, pero que en el interior enfrenta mayores dificultades. Además, aunque ya rompió lazos políticos con Cristina, sigue asociado al kirchnerismo para buena parte del electorado: una carta que Milei explota para etiquetar opositores, pero también un límite para expandir alianzas y romper el techo electoral en un eventual balotaje.

Un test será la puja por el PJ porteño, donde emerge la pulseada entre Mariano Recalde y Juan Manuel Olmos. El primero apunta a sostener la identidad del partido, que se mantiene en la Ciudad en el orden del 30%, con el segundo lugar garantizado, independientemente del candidato que se proponga. El segundo, busca un gran frente con dirigentes que van desde el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta o el radical Martín Lousteau. Pero estos, claro, tienen como límite al kirchnerismo. Un juego de sumas y restas donde nadie tiene claro qué conviene.

Los límites del oficialismo

Los dilemas de superar el 50% también empiezan a invadir a los libertarios, a medida que se desgasta la imagen de Milei, como es natural en cualquier gobierno. Máxime cuando la Tierra Prometida se aleja y los votantes de a pie que compraron la motosierra no encuentran aún mejoras en su calidad de vida. Desempleo creciente, sueldos atrasados y caída del consumo conforman un combo sin solución inmediata.

En LLA empieza a sonar como objetivo central concentrar una sola oferta de derecha, escenario con el que se entusiasman para superar el 40% y ganar en primera vuelta. Por eso, el juego de Victoria Villarruel —que ya proyecta su propio 2027— no cayó bien entre los violetas, aunque creen que, al menos hoy, la vice “es poco más que cero sin Milei al lado”.

En esa línea también miran la convocatoria al Consejo del PRO del 19 de marzo. La intención es robustecer el partido para llegar al año electoral en mejores condiciones, idealmente con una oferta propia que le permita negociar distinto con Milei. Una suerte de relanzamiento donde Mauricio Macri tendrá un rol más protagónico que en los últimos tiempos. De hecho, analiza una gira por provincias para exhibir el poder territorial del PRO, todavía mayor que el de LLA. Será también una instancia para que gane protagonismo el flamante secretario general del partido, Fernando de Andreis.

— Por cuestiones de agenda reprogramamos el Consejo Nacional del PRO para el jueves 19 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos ese día para seguir trabajando en la organización y el fortalecimiento del partido. — Fernando de Andreis

Los libertarios, que también organizan una cumbre para este mes, necesitan contener a los radicales con peluca. La reunión en Santa Fe de la UCR dejó expuestas las dos posturas respecto del vínculo con el oficialismo. El ala acuerdista tuvo como portavoz a Alfredo Cornejo, quien selló alianzas con el partido de Karina Milei en dos turnos electorales. “Necesitamos ser una alternativa y no la vamos a hacer remando contra la corriente, sino interpretando a nuestros simpatizantes”, dijo, en un guiño a la sociedad con los violetas.

Maximiliano Pullaro recogió el guante: “No nos podemos permitir que la Argentina solamente tenga dos alternativas: una por derecha, que está llevando adelante Milei, y otra por la izquierda o centroizquierda corrupta que nos ofrece el kirchnerismo”. Un mensaje dirigido a ambos polos, que buscan abrazar a los radicales.