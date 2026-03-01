Ataques de EEUU e Israel a Irán: escala la tensión geopolítica en medio de cruces, repudios y críticas

China, la Unión Europea, Corea del Norte y Rusia repudiaron el ataque. Clérigos iraníes llamaron a la yihad tras la muerte del líder supremo.

La muerte del ayatola Alí Jamenei desató una ola de condenas y advertencias a nivel internacional tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

La comunidad internacional reaccionó con dureza ante la muerte del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei , tras los ataques de Estados Unidos e Israel , y multiplicó las condenas, advertencias y llamados a la acción. Gobiernos y líderes religiosos calificaron el hecho como una violación del derecho internacional y un punto de inflexión regional.

La ofensiva que terminó con la vida de Jamenei desató una ola de repercusiones diplomáticas y religiosas en cuestión de horas. Los pronunciamientos oficiales oscilaron entre la condena frontal, la preocupación por una escalada sin retorno y los llamados a redefinir el futuro político iraní.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi , calificó el ataque estadounidense-israelí contra Irán de “inaceptable” y condenó el “asesinato flagrante de un líder soberano y la incitación al cambio de régimen”.

Alí Jamenei encabezó durante décadas el ala más dura del régimen iraní y fue una figura central en la política regional.

Beijing expresó su alarma por el rumbo de los acontecimientos. China está muy preocupada por que “la situación en Medio Oriente pueda empujarse a un abismo peligroso” , dijo Wang el domingo en una llamada con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, según un comunicado oficial.

El canciller sostuvo además que las acciones de Estados Unidos e Israel “violan el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales” y reiteró que la posición de China es exigir el cese inmediato de la acción militar.

wang yi China El canciller chino Wang Yi calificó el ataque como “inaceptable” y denunció una violación del derecho internacional. RG

La Unión Europea calificó la muerte de Jamenei como “un momento decisivo en la historia de Irán”

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó la muerte de Jamenei como “un momento decisivo en la historia de Irán”.

En una publicación en X, señaló que la UE trabaja para impulsar medidas concretas que ayuden a rebajar la tensión y planteó un escenario de transformación: “Lo que vendrá después es incierto. Pero ahora hay un camino abierto hacia un Irán diferente, en el que su pueblo pueda tener mayor libertad para decidir su futuro”.

kaja kallas UE Kaja Kallas sostuvo que la muerte de Jamenei representa “un momento decisivo en la historia de Irán”. @kajakallas

Corea del Norte calificó los ataques contra Irán como una “agresión ilegal”

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte afirmó que los ataques israelíes contra Irán y la operación militar estadounidense constituyen una “agresión ilegal”, además de una violación de la soberanía nacional, según informó la agencia estatal Korean Central News Agency.

Clérigos iraníes emitieron fatwas e instaron a la yihad para “vengar la sangre” de Jamenei

En el plano religioso, la reacción fue aún más contundente. Un destacado clérigo chiita iraní emitió una orden para que los musulmanes hagan la yihad contra Estados Unidos e Israel para vengar la muerte de Jamenei.

Reacción. El líder máximo de Irán, Alí Jameneí, encabeza el ala más dura del régimen islamista y se muestra dispuesto a plantarse frente a Washington.

El gran ayatola Makarem Shirazi, de 99 años, afirmó que la venganza por el líder supremo es el “deber religioso de todos los musulmanes del mundo de erradicar de la faz de la Tierra el mal de estos criminales”, según la agencia Tasnim.

Otro clérigo influyente, el ayatola Nouri Hamedani, emitió una fatwa declarando la obligación de que todos los musulmanes “venguen la sangre” de Jamenei.

Rusia calificó la muerte de Jamenei como un “asesinato cínico” y violación del derecho internacional

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó la muerte de Jamenei como un “asesinato cínico”, de acuerdo con la agencia estatal TASS.

El mandatario ruso sostuvo que se trató de un crimen que violó “todas las normas de la moral humana y del derecho internacional” y aseguró que el ayatola será recordado en Rusia como un “estadista destacado”.

vladimir putin donald trump.jpg Vladimir Putin calificó la muerte de Jamenei como un “asesinato cínico” y acusó una ruptura de las normas internacionales.

Moscú y Teherán han mantenido una alianza estratégica durante años, con cooperación militar que incluyó el suministro de drones y misiles balísticos por parte de Irán, así como asistencia para la construcción de una planta de fabricación de drones en el contexto de la guerra en Ucrania.

Previamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ya había condenado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, calificándolos de “paso temerario” y de “acto no provocado de agresión armada”.

El papa León XIV pidió "detener la espiral de violencia"

El papa León XIV exigió este domingo “detener la espiral de violencia” tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y pidió a los líderes mundiales asumir la responsabilidad moral de evitar una tragedia mayor. El pontífice advirtió que la escalada puede volverse “irreparable” si no se actúa con urgencia.

papa leon (1) El papa León XIV pidió “detener la espiral de violencia” y llamó a la responsabilidad moral para evitar una tragedia mayor.

Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el pontífice manifestó que sigue los acontecimientos con “profunda preocupación”, en referencia a las “horas dramáticas” que atraviesa Medio Oriente. Desde el Palacio Apostólico, ante miles de peregrinos, lanzó un mensaje directo a la comunidad internacional.

“Dirijo un sentido llamamiento a las partes implicadas para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”, afirmó.

En la misma línea, remarcó que “la estabilidad y la paz no se construyen mediante amenazas mutuas ni con armas, sino únicamente mediante un diálogo razonable, genuino y responsable”.