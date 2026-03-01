China exige un alto al fuego inmediato a EEUU e Israel tras los ataques contra Irán

Pekín instó a todas las partes a respetar la soberanía iraní y retomar el diálogo diplomático ante el agravamiento del conflicto.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi , calificó el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán de “inaceptable” y condenó el “asesinato flagrante de un líder soberano y la incitación al cambio de régimen”. Pekín está muy preocupada dado que “ la situación en Medio Oriente pueda empujarse a un abismo peligroso”, dijo el funcionario de Xi Jinping este domingo en una llamada con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. las fuerzas israelíes realizaron hoy otro ataque sobre Teherán .

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China expresó su preocupación por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y pidió un alto el fuego inmediato, instando a las partes a evitar una escalada y a reanudar el diálogo y las negociaciones. En un comunicado emitido el sábado, el ministerio afirmó que se debe respetar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores también argumentó que las acciones de Estados Unidos e Israel “violan el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales”. Añadió que la posición de China es pedir el cese inmediato de la acción militar.

El domingo, la embajada de China en Israel emitió un aviso en el que aconsejaba a los ciudadanos de su país que evacuaran lo antes posible a zonas más seguras o que se marcharan a Egipto a través del paso fronterizo de Taba. Wang dijo que el "asesinato flagrante de un líder soberano" y la incitación al cambio de régimen eran inaceptables.

De este modo, China pidió el cese inmediato de las acciones militares, el retorno al diálogo y a las negociaciones lo antes posible y una oposición conjunta a las acciones unilaterales, dijo el ministro. El Ministerio de China expresó el sábado su preocupación por los ataques y pidió un alto el fuego inmediato, instando a todas las partes a evitar la escalada y reanudar el diálogo y la negociación. Añadió que la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán deben ser respetadas.

En un comentario del domingo, la agencia de noticias estatal china Xinhua criticó el ataque, calificándolo de "agresión descarada contra una nación soberana" y de "política de poder y hegemonía". Xinhua dijo que el uso de la coerción militar por parte de Washington era una "violación flagrante" de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y un alejamiento de las "normas fundamentales de las relaciones internacionales".

Israel lanza un nuevo ataque sobre Irán

La ciudad de Teherán sufrió un nuevo ataque por parte de la aviación israelí, según han confirmado las Fuerzas de Defensa israelíes en un comunicado en su canal de Telegram. Varias explosiones seguidas de columnas de humo pueden verse en la capital iraní, tal y como muestran imágenes de algunas televisiones locales y han comprobado los corresponsales de Efe en la ciudad, que han sentido como los edificios han temblado durante unos segundos.

“La Fuerza Aérea de Israel ha iniciado una oleada de ataques contra objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en Teherán”, recoge el comunicado del ejército israelí, que asegura que es la “primera vez desde el inicio de la Operación ‘León Rugiente’ que las fuerzas de Israel atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”.

La agencia FARS, vinculada a la Guardia Revolucionaria, dice en Telegram que se ha escuchado “el sonido de varias explosiones masivas, de un misil y un ataque aéreo en la intersección de Seyyed Khandan y Qasr en Teherán”, una zona donde se ubican sedes de instituciones y ministerios iraníes.

Se han llegado a producir unas cuatro oleadas de ataques aéreos con unas diez explosiones en total que han sacudido la ciudad, según han podido presenciar los corresponsales de EFE en la capital. Durante el ataque se han oído también gritos de personas y el llanto de varios niños asustados por la intensidad del bombardeo y un fuerte olor a humo.